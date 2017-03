Yo no reprimiré al pueblo con el Ejército, revira López Obrador

Andrés Manuel López Obrador afirmó que sus adversarios políticos “están muy nerviosos” y “siguen provocando” por sus declaraciones de las últimas semanas, respecto a supuestas violaciones a los derechos humanos de las Fuerzas Armadas.



“Reitero, los soldados son pueblo uniformado. Son hijos de campesinos, de obreros y que están con nosotros. Así lo expresaron en la elección de 2006 y de 2012, y así va a ser en 2018”, apuntó.



El dirigente nacional de Morena comentó, a través de un video difundido en sus redes sociales, que “la única diferencia que tenemos es que no vamos a utilizar la fuerza para enfrentar los problemas sociales”.



López Obrador enfatizó que no va a “reprimir al pueblo con el Ejército, porque no es para eso”.



“Vamos a atender el problema de la inseguridad y de la violencia atendiendo las causas. Esa es la forma más humana, más eficaz. No como lo han venido haciendo, que no ha dado resultados: en diez años un millón de víctimas de la violencia”, sostuvo.



La víspera, el director de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, general brigadier José Carlos Beltrán, manifestó que los señalamientos recientes contra el personal militar por presunta violación a derechos humanos, “carecen de la más mínima evidencia”.



Sin mencionar a López Obrador, el mando castrense emplazó a que si alguna persona tiene pruebas de alguna violación a los derechos fundamentales por parte del Ejército, las presente para que se investiguen y, en su caso, se castiguen.



“Esta Secretaría no tolera ni encubre ninguna conducta que atente contra los derechos fundamentales de las personas”, señaló.



Cabe destacar que López Obrador calificó de “masacre” el operativo de la Marina del pasado 9 de febrero en Nayarit, en donde murieron 15 presuntos integrantes de la delincuencia organizada; y la semana pasada, en Nueva York, el excandidato presidencial afirmó que el Ejército estaba relacionado en los hechos en que desaparecieron los 43 de normalistas de Ayotzinapa.



Para el 16 de marzo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, demandó a Andrés Manuel López Obrador, que, si tienen pruebas de que las Fuerzas Armadas tuvieron responsabilidad en los hechos ocurridos en Ayotzinapa, que las presente ante el Ministerio Público.



Al respecto, el dirigente nacional de Morena reiteró que de ganar la Presidencia de la República en 2018, “no vamos a apagar el fuego con el fuego, a enfrentar la violencia con la violencia, ya que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”.



Mencionó que el PRI y el PAN “están muy nerviosos” porque tiene una encuesta en donde “está arriba” la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez.



Sin revelar el nombre de la casa encuestadora de ese supuesto sondeo, el tabasqueño enfatizó que eso tiene muy preocupados a priistas y panistas, por lo que les pidió serenarse.



“¡Serénense!” ¿Qué va a pasar en el Estado de México? Pues sólo que se va a acabar con la corrupción y va a haber empleo y va a haber bienestar”, recalcó el exjefe de Gobierno.