Meade sirvió de 'tapadera' y debe aclarar desvío en Chihuahua: AMLO

Actopan, Ver.- El precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el aspirante priista José Antonio Meade sirvió de "tapadera" para entregarle recursos al PRI en 2016.



"Este asunto de la corrupción en Chihuahua por Hacienda, donde está involucrado Meade, sería bueno que lo aclarara. Que diga por qué mandó la cuenta pública de 2016 con un fraude que él sabía que se había cometido".



Durante su gira por Veracruz, el precandidato de Morena dijo que Meade está muy nervioso por su responsabilidad en la entrega de recursos a través de Hacienda al PRI en Chihuahua durante 2016.



"Él sirvió de tapadera".



Acerca de las declaraciones del exgobernador de Michoacán Fausto Vallejo acerca de que podría buscar la alcaldía de Morelia abanderado por Morena, López Obrador dijo que no debe permitirse que en su partido participen perfiles con antecedentes de corrupción, debido a que Morena es un referente moral y se debe cuidar mucho su imagen.



"Yo no sabía de eso y son los dirigentes los que resuelven, pero no creo que se dé".



López Obrador detalló que el comité estatal definirá si esto ocurre o no y después se resolverá a través de encuestas.



Fausto Vallejo dejó el cargo de gobernador de Michoacán en 2014 debido a un video en el que se muestra a su hijo Rodrigo conviviendo con Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, líder de los Caballeros Templarios, hoy recluido en el penal de Almoloya.



Esta mañana, Fausto Vallejo anunció su renuncia a su militancia priista de más de 40 años pues había recibido invitaciones de partidos como Morena, el PT y Encuentro Social, para contender por la alcaldía de Morelia.



Finalmente, López Obrador refirió que en encuestas de este 2018 Morena continúa con una ventaja de poco más de 15 puntos sobre los demás partidos, por lo que no entrará en confrontación con el resto de los candidatos".