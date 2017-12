Ley de Seguridad Interior da certeza a Fuerzas Armadas: Meade 

El precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, dijo que la Ley de Seguridad Interior le da certeza a la Fuerzas Armadas y a los ciudadanos.



Durante un encuentro con medios de comunicación en Campeche -donde se espera se reúna con militantes priistas- se le preguntó al ex secretario de Hacienda su opinión sobre la ley aprobada el pasado viernes.



“Me parece que, así como no hay una decisión binaria en si el Ejército, las Fuerzas Armadas, la Marina, están dentro o fuera de los cuarteles, sino que es una realidad de que hay un esfuerzo de acompañar los esfuerzos de seguridad por parte de las Fuerzas Armadas, me parece muy importante que hagamos también un esfuerzo de darle certeza a esa participación”, explicó.



Agregó que “igual que en el desastre natural está normada cuándo, cómo, en qué modalidad, bajo qué tiempo participan las Fuerzas Armadas, en el tema de seguridad interior, el que tengamos un marco normativo, que nos dé tiempo, modo y circunstancia de participación, es la mejor garantía para el ciudadano y para la Fuerza Armada”.



Dijo que la ley siempre puede ser “enriquecida”, pero es un buen punto de partida.



“El hecho de tener ya una pieza legislativa no quiere decir que no podamos enriquecerla, pero es un buen punto de partida, el que empecemos ya a discutir, no binariamente sino cuáles son las modalidades de participación. Y eso abonará en que el ciudadano tenga certeza y la Fuerza Armada también”, dijo.



Meade se reúne con obispo de Campeche



Más temprano se reunió con el obispo de la Diócesis de Campeche, José Francisco González y conversó sobre la importancia de fortalecer los valores al interior y exterior de la familia.



El domingo, Meade Kuribreña hizo también referencia en preservar los valores de la familia para que se respete a las mujeres.



Habló también de sobre el Domingo de Adviento.



"Hoy es el tercer domingo de adviento, es el día de la vela rosa y la vela rosa es sinónimo de alegría, el rosa es la alegría de las mujeres", dijo el domingo en el Estado de México.