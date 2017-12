Meade rechaza conexión política con prisión domiciliaria de Gordillo

La obtención de la prisión domiciliaria de Elba Esther Gordillo no tiene relación alguna con lo que sucede en lo político por la coalición entre el PRI y Nueva Alianza, aseguró el precandidato presidencial José Antonio Meade.



Entrevistado luego del registro de Mikel Arriola como precandidato del tricolor a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, puntualizó que no hay una correlación entre la maestra y el partido que lo postula para la presidencia.



Por ello, pese a que la salida de Gordillo se dio un día después del registro de la coalición Meade Ciudadano por México, enfatizó que no existe alguna relación.

“Es importante darse cuenta de que, como en muchas otras cosas, la correlación no es causalidad. Yo creo que siguió un proceso, se está aplicando la ley y eso no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en lo político. No hay una correlación entre el Panal y la exsecretaria general. Y yo creo que son temas que están viendo por separado, como debe de ser, además”, indicó.



Ante la pregunta respecto a si es justo que la exlideresa salga del reclusorio para continuar su condena en prisión domiciliaria, Meade comentó que esa fue la decisión de un juez, por lo que se deben respetar los mandamientos judiciales.



“Se está observando la ley, se está cumpliendo con mandamientos jurisdiccionales y así es como debe de ser. Yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para desvincular la política de los procesos judiciales. Y aquí lo que estamos haciendo, y viendo, es un proceso que está en curso y donde habremos de hacer, y nosotros a respetar, cualquier decisión que se tome en ese poder”, indicó.



Respecto a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, opinó: “En términos generales a las Fuerza Armadas, que nos han dado por mucho tiempo seguridad, es muy importante que también les demos seguridad y la discusión no es binaria, no es si están o si no están, lo que la ley prevé es cuándo, cómo, bajo qué modalidades y en qué circunstancias.



“Y eso da certeza al ciudadano, certeza a las Fuerzas Armadas y nos da un marco más moderno que se puede perfeccionar, que se puede modificar, que se puede revisar, pero que nos da un buen punto de partida, en donde ambos, ciudadanos y Fuerzas Armadas, tienen certeza de cómo se van a conducir y en qué marco, que era algo que le hacía mucha falta al país”.