Meade propone confiscar bienes a criminales y funcionarios corruptos

El precandidato presidencia de la alianza 'Todos por México', José Antonio Meade Kuribreña, propuso que el dinero y bienes de los criminales y políticos que incurran en actos de corrupción sean confiscados.



“Ampliaremos y aplicaremos la suspensión e inhabilitación máxima a funcionarios públicos corruptos. Quienes cometan actos de corrupción tendrán que reponer lo robado y quedarán inhabilitados para participar en procesos de contratación; no sólo quedarán inhabilitados de participar en el servicio público”, declaró este viernes en Cancún.



La iniciativa, que dijo será presentada en el Congreso de la Unión por los partidos que lo postulan, PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, tiene tres puntos torales.



El primero es la confiscación de dinero, propiedades y bienes de funcionarios corruptos, no solamente los que estén a su nombre sino aquellos en donde se ostenten como propietarios, aunque los tengan registrados a nombre de terceros.



El segundo es que se les castigue con cárcel con pena máxima ampliada para los corruptos; y por último propuso la creación de una instancia que certifique las declaraciones patrimoniales y de impuestos de funcionarios.



Con ello, agregó, se podrá revisar la consistencia y evolución entre los cargos desempeñados, ingresos obtenidos, bienes y recursos con los que se cuente.



Meade Kuribreña indicó que las personas que hayan cometido actos de corrupción tendrán la obligación de demostrar que su patrimonio es lícito y, en caso contrario, se le incautarían inmediatamente.



“El mecanismo es sencillo: quien no pueda explicar el origen de sus bienes los perderá en beneficio de las obligaciones del Estado”, para lo cual se contemplaría la habilitación de fiscales especializados para ejercer la extinción de dominio de manera ágil, equilibrada y justa", señaló.



Por último, indicó que el combate a la corrupción no puede esperar, por lo que llamó a partidos y precandidatos a que se sumen e impulsen esta iniciativa.