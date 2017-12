Meade no es un candidato ciudadano: Fernández de Cevallos

​En entrevista con Javier Risco en La Nota Dura, el excandidato presidencial por el PAN Diego Fernández de Cevallos dijo que la precandidatura por el PRI de José Antonio Meade no es ciudadana y es engañosa.



“No lo veo como candidato ciudadano, es un equívoco y es una actitud mañosa de muchos”, dijo. "Cada elector debe ir viendo la trayectoria de cada uno de ellos (candidatos) a ver si son verdaderamente ajenos a los partidos, o si vienen de ahí o están comprometidos ahí".



Fernández de Cevallos señaló que tiene respeto por el precandidato del PRI, aunque aseguró que no es la persona ideal debido al partido que encabeza.



“(El PRI) tiene una gran capacidad para hacer cambios pero para que todo siga igual”, comentó. “José Antonio Meade me merece respeto, lo considero un funcionario que ha sido honesto y que merece la consideración de los electores, no es mi candidato, no votaré por él, pero no puedo negar el respeto que tengo por él”.



El excandidato presidencial aprovechó también para expresar su apoyo a la coalición "Por México Al Frente" y a los elementos del PAN que la respaldan.



“Estoy en armonía en Acción Nacional y buscando también la armonía del país, por supuesto que estoy dentro de Acción Nacional y con el Frente”, dijo.



El ‘Jefe Diego’, quien en octubre pasado negó involucrarse en el Frente para no ser “delegado, ni representante, ni asesor” de Ricardo Anaya, aseguró que dicha coalición es la ideal para gobernar el país.



“Esa es la opción que se eligió democráticamente”, comentó. “Hoy están en primerísimo lugar en la atención de la gente y creo que vamos bien”.



Agregó que quienes se han opuesto al Frente desde su formación al interior de Acción Nacional deben recordar la historia del partido.



“A los que han estado resistiendo este procedimiento y algunos que ya se fueron, lo único que les pido es que recuerden que en la historia de Acción Nacional próxima y remota desde cuándo se han dado esas divisiones, esos conflictos” (…) “Que no magnifiquen cualquier falla o situación que pudo haber sido mejor porque se están tomando decisiones dentro de los marcos del partido”, concluyó.



placeholder