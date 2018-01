Meade entrega iniciativa para castigar a funcionarios corruptos 

CIUDAD DE MÉXICO.- El precandidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, entregó a los coordinadores legislativos de los partidos que integran su alianza una iniciativa de ley para combatir a los funcionarios corruptos.

​

Meade Kuribreña explicó en un breve acto que esta ley tiene tres puntos principales: recuperar los recursos que se malversen para destinarlo a becas, aumentar las penas a los funcionarios deshonestos, y volver obligatoria la certificación patrimonial para altos funcionarios y legisladores.



Dijo que “la parte medular” de esta iniciativa es facultar a los fiscales especializados en el combate a la corrupción para ejercer la extinción de dominio de manera “ágil, equilibrada y justa”.



En el acto realizado en Santa Fe, el precandidato estuvo acompañado del presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa; el líder de Nueva Alianza, Luis Castro; Carlos Alberto Puente, presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); además de los coordinadores parlamentarios Emilio Gamboa, César Camacho, Luis Alfredo Valles y Jesús Sesma.



Meade Kuribreña dijo que con esta incitativa se recuperarán los bienes obtenidos por la delincuencia organizada y con ese dinero se apoyarán con becas a mujeres y niños.



“Muchos de los retos que tienen el país -empezando por la seguridad- se entienden a raíz de la corrupción y la impunidad. A los ciudadanos les indigna, y con absoluta razón, que el dinero que debió ser utilizado para quienes más lo necesitan termine en manos de la corrupción, el proceso debiera empezar por la devolución del dinero o por los bienes mal habidos. La ciudadanía exige que se prevenga y se combata frontalmente a la corrupción y regresándole a la sociedad lo que se le quitó”, explicó.



Señaló, como lo ha hecho a lo largo de la precampaña, que “no tiene nada que ocultar” y que se puede explicar lo que tiene “con transparencia y sin simulaciones”.



Sobre el porqué presentar la iniciativa ahora, añadió que “México debe erradicar el inaceptable flagelo de la corrupción. Para dar un muestra clara de que hablo en serio, no voy a esperar a que termine la elección para trabajar una iniciativa formal para que acabe de una vez por todas con la corrupción. En vez de prometer hay que ponernos a trabajar”.



Meade Kuribreña no aceptó preguntas al final del evento y no explicó si esta iniciativa se inscribiría como parte del Sistema Nacional Anticorrupción.