Meade, continuidad de la corrupción y AMLO, lo que ya no funciona: Anaya

El precandidato de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya afirmó que con respecto a sus dos oponentes, José Antonio Meade, del PRI y Andrés Manuel López Obrador, de Morena, “nosotros representamos cosas completamente diferentes.



"Meade representa la continuidad de la corrupción, de la ineficacia del PRI y López Obrador ideas antiguas, lo que ya no funciona como esta mala idea de pactar con los criminales, con los narcotraficantes".



En el marco de su gira proselitista por Veracruz donde aseveró que el próximo 1 de julio la coalición “Al frente por México” ganará la Presidencia de la República gracias a Veracruz, Anaya Cortés resaltó que en esa entidad -donde el ex gobernador Javier Duarte fue encarcelado por actos de corrupción- se hizo justicia gracias al Frente.



Indicó que José Antonio Meade es la continuidad de ese PRI corrupto. “Ahí está la ineficacia del gobierno de Javier Duarte, yo dudo mucho que los veracruzanos quieran regresar a ese pasado oscuro de corrupción”, dijo.



En ese contexto, comentó que “el caso Duarte va a afectar al PRI porque Duarte es del PRI y porque lo que representa es justamente la corrupción, el ex gobernador más corrupto en la historia de México”.



Insistió que por ello “la gran diferencia es que cuando gane el Frente es que se rompa el pacto de impunidad, es que quienes han cometido actos de corrupción terminan en la cárcel y devuelven lo robado, esa es la gran diferencia y eso solo ha pasado en Quintan Roo, en Chihuahua y en Veracruz donde ganamos nosotros.



"En Coahuila, donde gana el PRI, lo que hay es un pacto de impunidad, premian a los corruptos inclusive con cargos como ha ocurrido recientemente con “Los Moreira”.



Anaya Cortés aseveró que Veracruz es ejemplo de justicia y del éxito de la coalición entre partidos con ideologías antagónicas.



Indicó que este tipo de alianzas han probado su efectividad en países como Chile y Alemania, donde sus economías se han visto fortalecidas después de que ha llegado al poder un gobierno de coalición para que cada fuerza política aporte "lo mejor de su ideario".



Por otra parte, Anaya Cortés rechazó que vaya a pedir seguridad a la Secretaría de Gobernación, tras los asesinatos cometidos contra políticos en las últimas fechas. “Yo no tengo gente cuidándome. Creo que hay que estar cerca de los ciudadanos.. El que nada debe nada teme”, dijo.