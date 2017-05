Me lanzo para 2018 porque “ni panistas traen propuestas”

El excanciller Luis Ernesto Derbez afirmó que va por la candidatura del PAN a la Presidencia de la República para 2018, porque ninguno de los aspirantes que se han pronunciado hasta el momento trae propuesta, “incluyendo mis colegas del Acción Nacional, y eso es preocupante y frustrante”, dijo.



En entrevista con El Financiero, Derbez Bautista señaló que todos los aspirantes traen sólo el qué, pero desconocen el cómo solucionarán los problemas del país, cuánto cuesta eso y de dónde saldrán los recursos. Aseguró que el enemigo a vencer no es una persona sino la impunidad y el autoritarismo, este último presente no sólo en la visión populista de Andrés Manuel López Obrador, sino en muchos de los que están en el proceso.



“El peligro es cualquier persona que llegase a la Presidencia de la República, llámese Andrés Manuel o tenga otro nombre, que considere que es a través del autoritarismo como se va a llevar a cabo el cambio que requiere el país. El verdadero riesgo para la nación es que llegue una persona que no entienda que lo que debe buscar es la institucionalidad, el robustecimiento de la separación de poderes, el equilibrio entre diferentes niveles de gobierno y que traiga propuestas concretas de cómo lo va a llevar a cabo. Ese es el peligro”, apuntó.



El también rector de la Universidad de las Américas de Puebla señaló que aunque el abanico de opciones crece en Acción Nacional, su proyecto es viable porque tiene propuestas y cuenta con el respaldo de muchos sectores partidistas en el país. No obstante consideró que el PAN debe democratizarse para poder ser competitivo y entrar a la pelea por el 2018.



“Necesitamos democratizarlo para poder reconocer las distintas propuestas que están surgiendo rumbo al 2018 y dejar que sea la base, la militancia del partido, la que decida quién debe ser el candidato; porque no se puede tener un partido que se cierra completamente y se define de antemano que yo soy el dueño del partido, yo soy quien determino y yo soy quien voy a proponerme”, añadió.



Dijo que quienes están proponiendo que Anaya se defina ya y se pongan las reglas del proceso, “están preocupados porque a pesar de haberse precipitado en su salida hoy están viendo que no están obteniendo el respaldo de quienes verdaderamente decidirán”.



Luis Ernesto Derbez agregó que en su opinión se deben esperar los tiempos hacia finales del año, para que haya un verdadero proceso democrático de elección por la base en el partido.



Apuntó que “Ricardo Anaya, como cualquier otro panista, tendrá que dejar muy en claro que no va a usar la estructura del partido en beneficio propio, y que a partir de ese momento, una vez definidas las reglas, él va a participar igual que los demás”.



Dejó en claro que siempre militará en el PAN y no buscará la opción independiente. Pero el excanciller se pronunció por las alianzas partidistas, incluso ya siendo gobierno.“