Me descarto como presidente… del PRD: Zepeda

​Juan Zepeda, candidato del PRD al gobierno del Estado de México, se descartó como aspirante a presidir su partido, además de asgurar, en La Nota Dura, que sólo unidas las izquierdas podrán competir por la presidencia.



“Hay que serenarnos y con mucha tranquilidad yo me descarto”, insistió Zepeda, “no está en mi radar ser presidente del partido a nivel nacional, creo que esas decisiones le corresponden al Consejo Nacional y a veces las aspiraciones adelantadas han contaminado al partido”.



El expresidente municipal de Nezahualcóyotl señaló que buscarán acercamiento con los partidos de izquierda, incluso con Morena, para crear un frente de izquierda porque solamente así se tendrán posibilidades de llegar a la presidencia.



“El PRD va a salir unido y va a procesar bien esta coyuntura, no se puede dejar la oportunidad histórica de decidir una elección presidencial.



“Cuando vamos unidos, definimos elecciones y lo mejor es que todo lo discutamos en casa con mucha serenidad y que busquemos al perfil idóneo para el 2018”, comentó Zepeda.







​Risco preguntó si en el Edomex se vivió una elección de Estado, a lo cual el perredista respondió que sí por lo que van a buscar la anulación, pero no de la mano de Morena.



“Vamos a impugnarla porque nos interesa que quien gobierne tenga no solamente la legalidad sino la legitimidad”, agregó.



Zepeda aceptó que de ir en alianza hubieran podido ganar la elección, pero no en los términos propuestos por Andrés Manuel López Obrador.



“Qué lamentable que no se tuvo la madurez de todos los partidos de la izquierda”, dijo, “estuvimos siempre pugnado y proponiendo ir en alianza y lo único que escuchamos del otro lado fue la advertencia no de adhesión sino de sumisión y así no se puede ir a la elección”.