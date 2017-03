Me calumnian porque tienen miedo de perder en el Edomex: Vázquez Mota

CIUDAD DE MÉXICO.- Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, afirmó que es una calumnia y una difamación, así como un claro uso faccioso de las instituciones el que ahora se quiera vincular a su familia con acusaciones de lavado de dinero.



"Hoy se confirma que tienen miedo porque saben que los vamos a derrotar. Una vez más el PRI y el gobierno tienen miedo de perder la elección en el Estado de México por eso recurren a esta guerra sucia, a las calumnias, a las mentiras y al uso faccioso de las instituciones públicas", dijo.



Apuntó que con la nota que hace referencia a una investigación contra miembros de su familia, quieren engañar a los ciudadanos y que dicha información no la involucra en ningún acto indebido.

"Mi familia ha trabajado con honestidad y con esfuerzo y el que nada debe nada teme y hago un llamado a las instituciones para hagan lo que les corresponde y hagan todas las investigaciones del caso con estricto apego a la legalidad", resaltó.



"Yo no tengo miedo y quiero decirlo fuerte y claro: que nada ni nadie me va a detener. Hago un llamado a todos los mexicanos y a todos los mexiquenses a que pongamos un alto a esta burda elección de Estado".



Por su parte Ricardo Anaya, aseveró que Vázquez Mota cuenta con todo el apoyo y el respaldo de Acción Nacional y dijo: "confiamos plenamente en la honestidad de Josefina. Que investiguen lo que quieran, a Josefina Vázquez Mota no le van a encontrar nada por una razón muy simple, porque es una mujer honesta, transparente y aunque les duela les vamos a ganar".



Agregó que "está clarísimo que estamos ante una auténtica elección de Estafo y ahora se agrega que están utilizando a instituciones de justicia para engañar y para manipular a la opinión pública, lo que confirma que no tienen límites los priistas".



Anaya demandó que la Fepade consigne ante un juez las más de 167 denuncias que se han presentado por irregularidades en el proceso mexiquense para que se castigue a los responsables y dijo que están valorando pedir al INE que intervenga en la elección de la entidad ante la gravedad de las irregularidades que se están cometiendo.