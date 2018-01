MC denuncia a Meade y Robles por presunto desvío de recursos 

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados denunció ante la Procuraduría General de la República al aspirante presidencial del PRI, José Antonio Meade, y a Rosario Robles -titular de la Sedatu- "por su complicidad en los desvíos de recursos públicos en la llamada "Estafa Maestra", cuando estuvieron al frente de Sedesol.



El diputado federal Jorge Álvarez Máynez -representante de MC ante el INE-, acompañado del dirigente en la Ciudad de México, Octavio Rivera, denunciaron penalmente a los funcionarios federales.



“Estamos pidiendo a la PGR que investiguen a Meade y a Rosario Robles por ocho delitos al menos, que son tráfico de influencias, peculado, cohecho, fraude, ejercicio ilícito del servicio público, uso abusivo de las facultades, abuso de las funciones y enriquecimiento ilícito”, dijo Álvarez Máynez, al presentar el documento que fue firmado también por los legisladores federales Verónica Delgadillo, Samuel García y Víctor Sánchez.



Indicaron que entregaron a la Procuraduría General de la República el documento donde denunciaron la participación de Meade Kuribreña y Robles Berlanga "en la transacción ilegal de recursos públicos, mediante empresas fantasmas, para ser desviados a partir de proyectos que jamás se concretaron".



"El objetivo fue financiar campañas electorales y el corporativismo electoral en entidades como Milpa Alta, donde la hija de Rosario Robles, Mariana Moguel, busca una candidatura.", acusó.



Señaló que "el mito de que Meade no es corrupto es una farsa más del PRI, pues existen pruebas documentales basadas en investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación, de que José Antonio Meade y Rosario Robles están involucrados a fondo en la lógica de lo que se ha conocido como la Estafa Maestra”, señaló.



Además, el diputado ciudadano denunció que "fue Meade quien diseñó dicha estrategia; no solamente ha guardado silencio frente a la red de corrupción que conformó el PRI, no solamente es el responsable del gasolinazo, sino que es el padre de la estafa maestra”, sostuvo.



Dijo que "si bien la Procuraduría ha demostrado que no es de fiar, la oposición logró detener la intención del PRI de instalar a un ´fiscal carnal´, por lo que el siguiente paso es crear una fiscalía que sirva, para que la cultura de la denuncia crezca en México y se logre justicia en casos como éste".