Más de cien sujetos obligados no han subido información a la PNT

CIUDAD DE MÉXICO.-Un centenar de los 862 sujetos obligados, a nivel federal, que debían hacer pública su información en la Plataforma Nacional de Transparencia, aún no suben un solo registro, se trata en especial de sindicatos y fideicomisos.



Así quedó demostrado en los resultados de la Primera Verificación Diagnóstica a la información que contiene el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), realizada por el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).



Este análisis dejó una calificación promedio de 62.64 por ciento de la información que es pública en la Plataforma Nacional de Transparencia; sin embargo, ese promedio no toma en cuenta a los 111 sujetos que no tienen nada de información en el portal: 36 sindicatos, 72 fondos y fideicomisos y tres organismos desconcentrados.



Y existen organismos como el partido Morena, que a pesar de tener información en el sistema, alcanza una calificación de 8.94 de cien puntos, lo que significa que no ha subido la totalidad de la información que está obligado a transparentar.



Ante estos resultados, el INAI determinó un plazo de 20 días hábiles para que los sujetos suban su información pendiente con los formatos adecuados.



Sin embargo, si el plazo no se cumple, no se podrán asignar sanciones,

pues de acuerdo con los lineamientos de la Ley General de Transparencia, será hasta enero cuando el instituto podrá imponer algún tipo de multa.



“Vamos a ver en específico, pero si en enero, si después de todo este acompañamiento, si sigue el asunto, los comisionados tenemos que definir si vamos por las medidas de apremio. Las medidas de apremio son sanciones pecunarias de tipo económico que se le hacen al funcionario responsable”, explicó en conferencia de prensa el comisionado Oscar Guerra Ford.



Entre los sindicatos que no han publicado nada de información, sobresale uno que incluso se ha pronunciado como un organismo que no está obligado a transparentar información, se trata del Sindicato de Trabajadores de Petroleros de la República Mexicana.