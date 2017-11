Margarita gana cobertura con su renuncia al PAN

El estudio A.R.M.A. de octubre permite ver el rompimiento en el PAN por el Frente Ciudadano por México y es que Margarita Zavala se convirtió en la presidenciable con más notas positivas tras salir del partido y convertirse en aspirante presidencial independiente. Ricardo Anaya (a quien se le atribuye la salida de Zavala de Acción Nacional) volvió a hundirse y, aunque es al que más cubrieron los medios, fue el único con saldo negativo; los secretarios de Hacienda y Educación, José Antonio Meade y Aurelio Nuño, se mantienen con altos porcentajes de positivos y sin negativos en este mes.

LA RENUNCIÓ



De los dos que me quedaban, ahora sólo queda uno. A Margarita Zavala la renunciaron, digo, renunció al PAN. Dicho tema representó el 24 por ciento de la cobertura de Anaya. Tanto el PRI como senadores del PAN le pidieron al líder panista aclarar su patrimonio. Pesado mes para el candidato Anaya, perdón, para el presidente… pero del PAN.

CEPILLÍN



Su ahora famosa declaración sobre “la cepillada” que le van a meter a Osorio y a Margarita valió el 20 por ciento de su cobertura, siendo su tema más mediático en octubre. Que ya se arrepintió de cepillarlo y aseguró que buscará a Ricardo Monreal. AMLO también declaró que defenderá a los líderes del PT.

¿SABEN CONTAR?



Pues no cuenten conmigo. Así dijo Zavala al renunciar al PAN y anunciar su candidatura independiente. Dichos temas representaron el 58 por ciento de su cobertura mediática. Inesperado aplauso se llevó de AMLO por renunciar al PAN, y acusó al INE de fallas en la app para recabar firmas para su candidatura. ¿Podrá conseguirlas?



RIVAL A VENCER



Desde que llegó a la Secretaría de Hacienda su cobertura promedio se ha incrementado 106 por ciento y aun así hay quien dice que los medios tradicionales no juegan. Su Ley de Ingresos fue aprobada y estuvo en el foro ‘Impulsando a México`, así como en los 15 años de Banco Azteca. ¿Será suficiente con ser el más mediático de los priistas? Veremos.

RECONSTRUYENDO



Sigue reconstruyendo la CDMX tras el 19-S, ¿también reconstruye su candidatura? Es sólo pregunta. Empezaron las investigaciones tras el sismo, tema que valió el 20 por ciento de su presencia. ¿Qué encontrarán? Aseguró que el FCM sigue pese a la salida de Margarita Zavala, y sigue insistiendo en el aumento al salario mínimo.

¿Y LOS 100 MILLONES?



Por fin El Bronco formalizó su intención de convertirse en candidato presidencial independiente; esto representó el 57 por ciento de su cobertura mediática. Existen 100 millones de razones, digo, de pesos que fueron desviados a la cuenta de la esposa de Alberto Anaya, líder del PT. Tarea difícil tiene El Bronco. ¿Podrá?

A TODA COSTA



Todos los temas relacionados con el 19-S representaron el 47 por ciento de su cobertura. Anunció que serán reubicados 463 mil alumnos en todo el país. Anunció nuevas becas junto con la Sedena y Semar para personal de las Fuerzas Armadas. ¿Será el bueno?

HOPING FOR THE BEST, BUT EXPECTING THE WORST



El canciller compareció ante los senadores para indicarles el proceso de negociación con Estados Unidos, tema que representó el 18 por ciento de su cobertura. México se negó a reconocer la “independencia unilateral” de Cataluña. Además, el rockstar, digo, el primer ministro Trudeau estuvo de gira en México.

LAST MAN STANDING



Recibió su mayor cobertura del año, incrementando 162 por ciento su presencia respecto al mes anterior. Moreno Valle se mantiene a favor de un método abierto a los ciudadanos para que el FCM escoja a su candidato, tema que le valió el 37 por ciento de su cobertura. Parece que llegó a la final en la que sólo queda un candidato por vencer.

CON GUANTES ROSAS

​

El secretario de Salud, José Narro, estuvo en el evento sobre la reconstrucción de la Ciudad de México, este fue su tema más mediático y abarcó el 20 por ciento de su cobertura en octubre. Encabezó la campaña contra cáncer de mama con guantes rosas. Ahora que se acerca el invierno aseguró que habrá campaña de vacunas contra influenza.

POSICIONADO



Su participación en el Foro “Impulsando a México” fue su tema más mediático en octubre y valió el 16 por ciento de su cobertura. Además, compareció por el V Informe de gobierno y entregó apoyos en Oaxaca. Su buen posicionamiento dentro del PRI en las encuestas le generó el 11 por ciento de su cobertura en octubre.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO



El Financiero presenta el análisis,correspondiente al mes de octubre de 2017, realizado por la empresa Central de Inteligencia Política (CIP) respecto al volumen y sentido de la cobertura de periódicos, elevisoras y radiodifusoras, de grupos de actores políticos que son mencionados como probables candidatos a la Presidencia en 2018.



A través de la tecnología, desarrollada por la empresa Eficiencia Informativa, se recaban y filtran todas y cada una de las noticias publicadas en los principales medios masivos de comunicación nacionales incluyendo más de 35 diarios, 35 canales de televisión y 30 emisoras de radio que mencionan a las figuras presidenciables para los comicios que se llevarán a cabo en 2018.



De la información publicada se realiza una agrupaciónautomatizada de todas las noticias que corresponden al mismo tema, de igual modo, a cada noticia se le asigna “un valor comercial”, donde tratamos la pieza informativa como si fuera una inserción publicitaria, utilizando como base los costos referidos en el directorio de “Medios Publicitarios Mexicanos”, el cual se publica trimestralmente, siendo el referente para la industria de la comunicación masiva en materia de precios de publicación.



El objeto de esta valoración es establecer una ponderación para diferenciar el impacto que tiene cada noticia difundida, pues es diferente una nota de primera plana en un diario de circulación nacional o una nota difundida en un noticiario de televisión de una cadena nacional, que una noticia interior de un periódico regional o una noticia en alguna estación de radio local.



En el caso de periódicos, al momento de recortar la noticia, el sistema calcula su valor comercial, el eje del algoritmo es el costo módulo por columna y/o plana completa, éste dato se cruza con factores clave como son: la sección, página, tipo de periódico, día de publicación, entre otros.



Para la información difundida en radio y televisión, el algoritmo usa como base el costo por segundo, en el cual el valor comercial es proporcional al número de segundos o minutos que dure la nota.

También se consideran factores como el programa, horario y frecuencia de transmisión. Cada uno de los temas objeto del estudio son calificados por el sentimiento de la información, es decir en temas positivos, negativos o neutros con base en su repercusión en la reputación del actor. Para el estudio de junio se clasificaron y categorizaron 24,172 impactos mediáticos.



El enfocarse en información noticiosa implica que la figura política no ha pagado por la mención, es decir, ARMA no es un análisis publicitario sino un análisis relacionado con la recepción de la agenda política.