Mancera envía mediador para destrabar conflicto en bomberos

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Serna, secretario particular del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se reunió con el Jefe Vulcano, Raúl Esquivel Carbajal y el dirigente sindical, Ismael Figueroa Flores del sindicato del Cuerpo de Bomberos para pedirles que den por terminado el conflicto que sostienen y evitar que se afecten sus actividades.



Entrevistado por El Financiero, y ya de regreso en sus oficinas, a las que se le había impedido la entrada, el también llamado Jefe Vulcano, aseguró que durante su encuentro con Serna, este les advirtió: “esto se tiene que arreglar ahorita, ahorita se van, pero ya quiero arreglado el asunto”.



“Luis Serna tiene razón, porque el problema podría haber afectado el servicio de los bomberos”, dijo.



Explicó que al parecer ya no existe el problema con el líder sindical aunque siguen las rencillas pues no le dejaron meter la patrulla aunque si lo dejaron entrar a su oficina.



Aseguró que se les autorizó para el 2018, un presupuesto superior a los mil 100 millones de pesos, de ellos el 78 por ciento se va en la nómina y el resto para labores de mantenimiento, lo que dijo es suficiente porque tienen un parque vehicular y equipo contra incendios renovado casi al 90 por ciento, por lo que el gasto en mantenimiento es mínimo.