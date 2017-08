Mancera dejará el Gobierno de la CDMX tras informe de septiembre

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció que dejará el cargo luego de presentar su quinto y último informe de Gobierno el próximo 17 septiembre.



“La otra decisión (dejar la jefatura de Gobierno) es un poquito más adelante, pero estoy convencido que quiero participar en la construcción de este proyecto hasta donde nos de la fuerza y obviamente vamos a seguir con toda convicción, mientras eso sea posible estaremos allí luchando”, dijo.



Mancera buscará ser candidato a la presidencia de la República.



Sobre los posibles adversarios del PRI en la contienda presidencial dijo que “hay muchas apuestas en el PRI, (Miguel Ángel) Osorio Chong , se menciona como favorito. Se abrió el candado que abre posibilidad de que participe José Antonio Meade. Aurelio Nuño se apunta. El doctor (José) Narro que no debe descartarse y el propio (Luis) Videgaray que está en la tarea de ocuparse del Tratado de Libre Comercio”.



De acuerdo con la más reciente encuesta de El Financiero, Miguel Ángel Mancera ocupa el segundo lugar de las preferencias de los simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con 22 por ciento, detrás de Juan Zepeda, excandidato a la gubernatura del Estado de México, quien cuenta con el 47 por ciento.



En la población en general, Mancera es el primer lugar, con 22 por ciento de las preferencias, seguido de Zepeda, con 16 por ciento.



Mancera podría ser candidato del PRD, pero no ha cerrado la puerta a participar como candidato independiente en caso de que dicho instituto no lo apoye.



En otra encuesta de El Financiero, con posibles candidatos de otros partidos, Mancera se ubica en cuarto lugar de las preferencias.



En primer puesto se encuentra Andrés Manuel López Obrador, de Morena, con el 30 por ciento, Margarita Zavala del PAN, con 28 por ciento, y Miguel Ángel Osorio Chong, con 24 por ciento.



Con información de Felipe Rodea