Lozoya habría recibido 3 mdd durante campaña de 2012: Mexicanos Contra la Corrupción

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y excoordinador de Vinculación Internacional en la campaña del entonces candidato, Enrique Peña Nieto, habría recibido sobornos de Odebrecht por más de 3 millones de dólares durante el tiempo en que estaba la campaña, de acuerdo con documentos publicados este lunes por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).



“El dinero fue enviado desde la cuenta 244006 del Meinl Bank, ubicado en la isla de Antigua, a nombre de la compañía ‘fachada’ Innovation Research Engineering and Development Ltd. (IRED), que era utilizada por Odebrecht para ocultar el pago de sobornos a políticos latinoamericanos”, de acuerdo con el organismo.



Las transferencias registradas están a favor de Latin American Asia Capital Holding, la cual, explica MCCI, ha sido señalada por un delator de la constructora brasileña como la firma a través de la cual se pagaban sobornos a Lozoya.



El domingo, el diario O’Globo reveló el contenido de la declaración del exdirector de Odebrecht en México, Luis Alberto Meneses, quien habría asegurado que en una reunión en marzo de 2012 se reunió con Lozoya, quien, asegura, le pidió un pago de 5 millones de dólares por ayudarlo a posicionar a la empresa en Veracruz, donde puso su base de operaciones.



Según Well, aceptaron pagarle sobornos a Lozoya porque se perfilaba como un funcionario influyente en México.



Al respecto, Lozoya afirmó que la historia es “falsa, dolosa e inexistente” y negó “categóricamente” haber recibido sobornos.



“Asimismo, suponiendo que hubiese alegatos en mi contra por parte de delincuentes confesos, habría que por lo menos mencionar que estas personas pueden decir cualquier cosa a cambio de reducciones de condenas”, señaló.



Según los documentos que presenta MCCI, los depósitos comenzaron a llegar tres semanas después de que inició la campaña presidencial en México, el 30 de marzo de 2012, y se detuvieron casi a la par del fin de ésta, el 27 de junio.



Las transferencias a favor de Latin American Asia Capital Holding habrían sido así:



1. Por 250 mil dólares el 20 de abril de 2012

2. 495 mil dólares el 25 de abril de 2012

3. 505 mil dólares el 27 de abril

4. 500 mil dólares el 23 de mayo

5. 490 mil dólares el 31 de mayo

6. 510 mil dólares el 8 de junio

7. 400 mil dólares el 18 de junio



“En el reporte de la cuenta 244006 del Meinl Bank –del cual MCCI tiene copia- consta que las transferencias a favor de Latin American Asia Capital Holding se frenaron abruptamente; ya no hubo movimientos el resto del año”, señala MCCI



Los depósitos de Odebrecht reiniciaron, según el organismo, el 7 de noviembre de 2012, pero a otra empresa ligada a Lozoya, llamada Zecapan SA, con base en Islas Vírgenes Británicas. Este depósito fue por 137 mil 478 dólares.