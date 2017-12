'Sin diferencias de fondo entre el PES y yo', asegura López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos haremos historia, aseguró que entre su partido, Morena, y el Partido Encuentro Social (PES) no hay ninguna diferencia de fondo en lo político y lo ideológico.



“Dicen que Encuentro Social es un partido conservador y de ultraderecha; sin embargo, sería interesante que se conociera lo sucedido durante los últimos 30 años, qué partidos han sido los encargados de aplicar la política económica, porque ellos sí son de ultraderecha y no Encuentro Social”, dijo.



Y sostuvo: “no hay diferencias de fondo en lo político y en lo ideológico, entre lo que yo represento y lo que inspira a Encuentro Social”.



Por la mañana, López Obrador llegó al hotel Camino Real para registrarse como precandidato presidencial del PES. Ahí, un grupo de monjas, alrededor de 15, lo esperaba en la puerta como parte del comité de bienvenida.



El tabasqueño lanzó un llamado a un diálogo “ecuménico” entre las Iglesias de todos los credos “para que haya respeto entre semejantes”.



Aseguró que “vamos a garantizar las libertades de todos y buscar el diálogo ecuménico, entre Iglesias cristianas, un diálogo interreligioso, entre las Iglesias de todas la religiones y diálogo también entre religiosos y no creyentes y no va a ser diálogo para la tolerancia porque no es soportar al otro, va ser diálogo para respetar a nuestros semejantes y las creencias de todos”.



“No vamos a actuar de forma autoritaria, no vamos a imponer nada, habrá libertad de culto en un Estado laico”, dijo.



Ante cerca de dos mil personas que se dieron cita en un salón de ese hotel, López Obrador reiteró su propuesta de otorgar amnistía a aquellos involucrados con el crimen organizado que quieran regenerarse, consultando antes con las víctimas.



Apuntó que se explorarán todas las opciones para lograr la paz en el país e incluso señaló que podría ponerse en práctica un modelo similar al aplicado en El Salvador.



“VAMOS A BUSCAR LO QUE NOS UNE”

En esta misma ceremonia, Hugo Eric Flores, presidente nacional del PES, aseguró que su partido está a favor de un Estado laico, un Estado sin religión, “pero nunca un Estado sin Dios”.



“Nunca hemos negado quiénes somos y no lo vamos a hacer ahora. Hay un libro que leemos todos los días y éste nos dice que solo los valientes arrebatan, por eso tomamos la decisión valiente de ir con Andrés Manuel López Obrador”, agregó.



El líder de Encuentro Social hizo un llamado a los militantes de Morena “para buscar las cosas que nos unen, para hallar una reconciliación y ponernos de acuerdo y lograr una idea conjunta porque queremos una nación pacificada y reconciliada”.



Finalmente señaló que “efectivamente, Andrés Manuel López Obrador es un peligro, pero para la clase política de nuestro país y hemos decidido unirnos a ese peligro”.