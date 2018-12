Sedena construirá desarrollo inmobiliario para financiar a la Guardia Nacional: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) trabaja en una iniciativa para crear un desarrollo inmobiliario en Santa Fe, mediante el cual se podrían obtener recursos para construir las instalaciones necesarias para la Guardia Nacional en el interior de la República.

El mandatario se refirió a un terreno ubicado en Santa Fe, donde antes se encontraba la fábrica de armas de las fuerzas armadas.

El terreno, propiedad del Ejército, tiene un tamaño aproximado de 150 hectáreas, señaló el presidente. De ellas, 50 pertenecen a instalaciones desde el inicio de la fábrica de armas, por lo que no se modificarían dado su carácter histórico.

De las 100 hectáreas restantes, la Sedena destinaría 70 para la construcción de un parque, mientras que las otras 30 serían urbanizadas por la misma secretaría.

“Con lo que se obtenga de la urbanización, con la densidad permitida, sin infringir normas y leyes, para que con esos recursos se puedan construir instalaciones de la Sedena para la Guardia Nacional que necesitamos en los estados en las regiones del país”.

López Obrador dijo que con ellos se podrían obtener entre 20 a 30 mil millones de pesos "que es lo que nos serviría para la construcción de las instalaciones con el objetivo de garantizar la seguridad pública".

El terreno al que se refirió el presidente está ocupado actualmente por el Campo Militar 1-F. El sitio cuenta con amplias áreas verdes y se ubica entre las oficinas de lujo y centros comerciales de Santa Fe y la zona residencial de Lomas de Chapultepec.

En enero, se publicó un acuerdo de desincorporación del predio del régimen de dominio público de la Federación con lo que se autorizó su venta a través del Servicio de Administración Tributaria y Enajenación de Bienes.

Sin embargo, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales dejó sin efecto dicho acuerdo en julio pasado.

Al respecto, el Gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto aclaró que la venta del terreno no se realizaría en el corto plazo, por lo que quedaría en manos de la próxima administración decidir la acción a seguir.

Ejército regresará a cuarteles si no se aprueba reforma constitucional

El mandatario respaldó los comentarios hechos por Alfonso Durazo, secretario de Seguriad Pública, al asegurar que si la reforma constitucional propuesta que permitiría la creación de la Guardia Nacional no es aprobada, el Ejército regresará a los cuarteles.

"Es que tendríamos que cumplir con la Constitución No vamos nosotros a simular (...) o sea hay que cumplir lo que se establece. Por eso, de manera abierta y franca, estamos planteando la reforma a la Constitución", dijo en conferencia de prensa.

López Obrador se refirió también la crítica que la diputada Tatiana Clouthier hizo a la iniciativa de reforma.

“Yo no le doy instrucciones a nadie, no les digo ‘no hables’. Nunca lo he hecho con nadie ni con dirigentes cercanos ni con amigos, servidores públicos y tampoco con periodistas”, aseguró.

“Tatiana está en todo su derecho (de disentir). La respetamos y la queremos mucho”.

Clouthier se expresó el martes en contra de la Guardia Nacional, al calificarla como una “militarización abierta del combate a la inseguridad” y criticar que el proceso para aprobar la reforma constitucional que aprobaría su creación se ha hecho con prisas.

“Primero decía que yo estoy totalmente a favor de una Guardia Nacional y el cómo es lo que importa. Y decían claramente, desechamos la propuesta de campaña. Recorrimos el país y dijimos otra cosa, y 30 millones nos dieron la confianza porque dijimos otra cosa; y hoy les estamos diciendo que no, entonces me dan nervios”, afirmó.

*Con información de Reuters