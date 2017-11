López Obrador ofrece recursos a infraestructura y programas sociales de ganar presidencia

El líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador, puntero en los sondeos hacia los comicios presidenciales del 2018, propuso este lunes redirigir fondos presupuestales equivalentes al 4.1 por ciento del PIB a infraestructura y programas sociales en su programa de gobierno en caso de ganar las elecciones.



La propuesta dice que el proyecto de gobierno se basaría en "austeridad", sin nuevos impuestos pero manteniendo equilibrio macroeconómico, de acuerdo con un documento entregado durante su presentación en la Ciudad de México.



La propuesta de López Obrador, conocido como AMLO y líder del partido Morena, dice que se evaluarán contratos derivados de reformas estructurales realizadas por el gobierno del actual presidente Enrique Peña Nieto, algo que ha preocupado a empresarios.



Alfonso Romo, coordinador del Proyecto de Desarrollo 2018-2024 de López Obrador, aseguró que de triunfar Morena en los comicios del próximo año no se implementarán más leyes, sino que se velará para que se cumplan las que ya existen.



Subrayó que mienten todos los que afirman que con el triunfo de López Obrador se instaurará el autoritarismo y que esa será la forma de gobierno, y afirmó que en su gobierno se respetará la propiedad privada.



“Nos inspiramos en México. No en Francia, ni en China, ni en Estados Unidos, ni el Rusia, ni en Venezuela”, enfatizó el empresario en el marco del IV Congreso Nacional Extraordinario de Morena, que se realiza en el Auditorio Nacional.



Detalló que el Proyecto de Desarrollo 2018-2024 tiene siete ejes principales:



1.- Combate total y frontal de la corrupción



2.- Respeto irrestricto al Estado de Derecho



3.- Regresar la tranquilidad física y la paz a los ciudadanos



4.- Cumplimiento irrestricto de la ley. No se está pensando en crear más leyes, sino en cumplir con las que existen.



5.- Ejecución austera, responsable y honesta del gasto público. Primero asignar los recursos y luego buscarlos, no al revés



6.- Libertad como centro. Respeto a la propiedad privada.



7.- Priorizar la educación y la cultura



Con información de Rivelino Rueda