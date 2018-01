López Obrador es un vividor y un corrupto: Yunes Linares

VERACRUZ.- El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, aseveró que el precandidato del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, es un "vividor" que no ha trabajado en los últimos 18 años.



El panista acusó al tabasqueño de dedicarse a viajar y comer en los diferentes pueblos y ciudades de la República Mexicana, todo ello con cargo al erario público, sin haber devengado dichos ingresos.



Yunes Linares mostró el #3de3 de López Obrador, en donde presuntamente dice recibir dinero de su partido y gastar en un año aproximadamente 600 mil pesos.



Sin embargo, el gobernador de Veracruz aseveró que dicha declaración es falsa, pues en diciembre López Obrador estuvo en una hacienda ubicada en Yucatán y se gastó dicha cantidad.



Añadió que no paga impuestos pues dijo que en las declaraciones ante el Sistema de Administración Tributaria en los años 2013, 2014 y 2015 AMLO reportó la cantidad a pagar de cero pesos.



"Solamente en sus vacaciones de diciembre, en una hacienda, en Yucatán, gastó más de 600 mil pesos. ¿Quién pagó esos 600 mil pesos? Los pagaste tú, los pagué yo, los pagamos todos los que pagan impuestos, porque él no paga impuestos", acusó.



Asimismo retó de nueva cuenta a López Obrador a enfrentarse en un debate en donde dijo dará a conocer documentos que demuestran que el Morena recibía dinero del exgobernador Javier Duarte de Ochoa.



Yunes Linares puso como fecha del debate el próximo domingo a las cinco de la tarde, en la plaza central de la capital de Veracruz, Xalapa.

"Loco, vamos a debatir, lleva tus documentos, lleva todo. Demuestra lo que has dicho, y yo voy a demostrar que además de loco, eres corrupto y eres un vividor del sistema", concluyó.