Llama Osorio Chong a redoblar el esfuerzo para evitar que delincuencia avance y lastime comicios del 2018 

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamó a la Policía Federal a redoblar el esfuerzo para no permitir que en el 2018 la delincuencia avance y que el proceso electoral pueda ocuparse por la delincuencia para lastimar”.



En el marco de la ceremonia “Merito y Reconocimiento 2017” donde se entregaron reconocimientos a elementos de la Policía aseveró:



“Hoy no es un evento más, hoy es un evento que nos permite en primer lugar, felicitarles por sus méritos, por su trabajo, porque hoy aquí no se hacen negociaciones para puestos o para espacios, hoy es a partir de su preparación. Y en segundo lugar, decir que hay que redoblar el esfuerzo, que 2018 se presenta como un reto mayor, en el que no podemos permitir que la delincuencia avance. Que no podemos permitir que un proceso electoral enorme, como el que habremos de pasar el 18, pueda ocuparse por la delincuencia para lastimar”, dijo.



En el Centro de Mando de la corporación, Osorio Chong dijo a los elementos de la PF que seguirán contando con todo el respaldo del gobierno federal y destacó que acuerdo con el INEGI, la PF es la institución de policía más reconocida en el país, pues siete de cada 10 mexicanos les tienen confianza, lo que debe hacerlos sentir muy orgullosos.



Resaltó que en la administración pasada “se hizo un esfuerzo” por conformar la Policía Federal, pero faltó dar el paso más importante, de la consolidación". Sin embargo ahora, se tiene una corporación de élite, reconocida en México y a nivel internacional.



Acompañado por los comisionados nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y general de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, Osorio Chong advirtió también que “no podemos solamente pensar –y qué bueno que así sea– en los derechos fundamentales de quienes infringen la ley, de quienes la violan, no solo podemos estar pensando en su debido proceso y no pensar en los derechos fundamentales de las víctimas que esos delincuentes han lastimado y no pensar también en los derechos fundamentales de los policías que arriesgan diariamente su vida por la sociedad mexicana”.



En ese sentido reconoció la labor de la policía federal que hoy hace labor de policía municipal en varios estados del país que no cuentan con instituciones eficaces.



Indicó que en esas entidades, donde no se forman policías, donde no se capacitan donde no se está haciendo lo que le toca a una entidad, tienen que entra nuestras fuerzas armadas, soldados marino y la propia policía federal.



No obstante aclaró “nosotros no estamos condicionando el apoyo, no estamos condicionando el respaldo absolutamente a nadie porque nosotros como ustedes como todos, servimos a la sociedad mexicana”.



El secretario de Gobernación, pidió seguir en el camino que profundice la consolidación de la Policía Federal, hacer acciones de fortalecimiento, seguir en el respaldo a la capacitación, pero sobre todo, también, dar los apoyos necesarios y suficientes para que puedan cumplir con su misión y satisfacer la expectativa que tienen hacia sus familias.



El funcionario destacó que en esta ceremonia, más de dos mil elementos, mujeres y hombres, recibieron un ascenso por lo que los felicitó al tiempo que envió saludo afectuoso a los más de 35 mil que no estaban presentes, sino en las calles, trabajando por la seguridad de los mexicanos.