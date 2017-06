Líderes panistas del Edomex piden renuncia de dirigente local

NAUCALPAN.- Líderes panistas del Estado de México, entre los que se encuentran exalcaldes, exdiputados y expresidentes albiazules, exigieron al actual dirigente local, Víctor Hugo Sondón Saavedra, renunciar tras la debacle electoral que sufrió ese partido en las pasadas elecciones para renovar la gubernatura.



A través de un comunicado, los firmantes argumentaron que se cometieron muchos errores como una campaña dispersa y con enfoque de grupos; una estrategia que confundió el 2017 con el 2018, olvidando señalar al PRI como el enemigo a vencer así como un malsano centralismo de la campaña.



"Quien tiene la mayor responsabilidad frente al panismo es Víctor Hugo Sondón Saavedra quien debiera ser el primero en analizar, evaluar y calificar de frente a la militancia el resultado de la elección en su doble papel como dirigente estatal y como coordinador de la campaña y a la luz de ello poner a disposición su cargo", señalaron.

El documento resaltó que existen antecedentes donde dirigentes nacionales han renunciado al cargo cuando entregan malas cuentas al partido.



"Muy claro es el criterio que señala que a mayor rango, mayor es la responsabilidad. Esta exigencia es una demanda de la militancia y no puede ser eludida si pretendemos ser un partido competitivo hacia el 2018, no podemos actuar bajo la premisa de que las malas decisiones no tengan consecuencias".



Agrega que "este grupo de reflexión convoca al panismo mexiquense a que emprenda una profunda y contundente reconstrucción de nuestro instituto político, donde tengan cabida todos los grupos y corrientes, por lo tanto hacemos un llamado a la madurez política y a superar los intereses personales, poniendo por delante el Proyecto de Estado y Nación".



Finalmente, apuntaron que deben "limpiar la casa, recomponer la base, participar en las asambleas, hacer la paz entre los grupos y no olvidarnos de que el enemigo está afuera".