Ley no se negocia y para combatir corrupción falta un fiscal autónomo: Anaya 

Ricardo Anaya, precandidato de la coalición Por México al Frente afirmó que la ley no se negocia, en total rechazo a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de perdonar delincuentes.



Además pidió al candidato del PRI, José Antonio Meade que “antes de pretender dar clases sobre el combate a la corrupción acepte las recomendaciones de la sociedad civil para tener una Fiscalía General y una Fiscalía Anticorrupción verdaderamente autónomas".



“Si algo ha habido en esta administración priista es corrupción. Ahora resulta que ellos van a presentar una iniciativa para resolver el problema. Lo primero que tendrían que hacer es aceptar las recomendaciones que ya ha hecho la sociedad civil organizada, concretamente a través de la iniciativa #FiscalíaQueSirva”, dijo.



En sus actividades de precampaña en Querétaro, Anaya Cortés apuntó que la coalición “Por México al Frente” es la única que podrá terminar con el pacto de impunidad que prevalece en el país, pues ya lo ha demostrado en las entidades que gobierna.



Al referirse a la propuesta de López Obrador de dar amnistía a narcotraficantes dijo que “no termina de entender que la ley no se puede negociar. Este asunto de que él va a perdonar delincuentes, va a perdonar corruptos es justamente la semilla de la impunidad. Tenemos que entender que la ley no se negocia. La ley se aplica y se debe de cumplir. Ni perdón ni olvido, ni a quienes han cometido actos graves de corrupción ni mucho menos a quienes han cometido violencia y delitos en nuestro país”, expresó.



Resaltó que primero debe romperse el pacto de impunidad.