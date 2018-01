Ley de Seguridad no es 'a modo' para Fuerzas Armadas, sino ruta crítica de regreso a los cuarteles

Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaria de la Defensa Nacional y principal impulsor de la Ley de Seguridad Interior publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 21 de diciembre pasado, dijo que esta no es una regulación a modo, ni pretende militarizar la país.



“Quiero ser enfático, no es una ley a modo que pretenda institucionalizar la presencia de los militares en las calles o aún más que se vaya a militarizar la seguridad pública”, dijo el General en lo que es su primera referencia en torno a esta legislación que el mismo exigió en diciembre de 2016.



Durante la XXIX Reunión de Embajadores y Cónsules, celebrada anoche en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el general Cienfuegos aseguró que lejos buscar mantener a los militares en las calles, esta Ley da pie al establecimiento de una ruta crítica para que las fuerzas armadas regresen a los cuarteles.



“Las actividades que realizan las fuerzas armadas en la función de seguridad interna y de apoyo a autoridades civiles, se centran en el deber irrenunciable de velar por la defensa de la patria, de sus instituciones y de la seguridad de los mexicanos”, aseguró en el evento en el que también estuvo presente el Almirante Secretario de Marina Vidal Francisco Soberón Sánz.



El general Cienfuegos reconoció la labor del Congreso para la creación de esta ley que es un paso importante en la regulación la función de las Fuerzas Armadas en las calles y da certeza no solo a los militares, sino también al Estado mexicano y a la sociedad.



“La ley de Seguridad no es para las fuerzas armadas, sino para la seguridad”, agregó y dejó en claro que las Fuerzas Armadas, como en todo su actuar, acatarán cabalmente este Ley y respetará la instituciones, por ello “nos sujetaremos institucionalmente a las determinaciones del Poder Legislativo y a las resoluciones que tome la Suprema Corte”, concluyó.