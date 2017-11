Legionarios de Cristo niega uso de 'offshore'; las que había“fueron lícitas”

CIUDAD DE MÉXICO.- La congregación Legionarios de Cristo negó que por el momento utilice alguna offshore fuera del país, como señaló la investigación internacional 'Paradise Papers'; destacó que las que tuvo operaron conforme a la legalidad.



“Las entidades offshore que existieron con alguna relación a la Congregación y sus miembros fueron operadas conforme a la legalidad y nunca fueron sociedades usadas para actividades ilícitas como parecen afirmar algunos artículos periodísticos”, informó la congregación católica.



De acuerdo con la investigación, difunda en el país por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, los Legionarios de Cristo utilizaron paraísos fiscales para administrar los recursos por sus servicios educativos, durante la gestión de Marcial Maciel.



Ante ello, la congregación aseguró que ni las instituciones, ni las obras promovidas por la Legión de Cristo tienen recursos en entidades offshore.



Destacó que las entidades en Bermudas, Panamá, Jersey y Virgin Islands a las que hace referencia la investigación, fueron creadas durante el tiempo en el que el padre Marcial Maciel fue director general, y que ya han sido cerradas.



Por lo tanto, enfatizó que la acusación de que más de 300 millones de dólares al año fueron canalizados a través del International Volunteer Services es falsa.



“Dicha sociedad no manejó fondos económicos”, dijo.



De acuerdo con la investigación, Maciel creó en 1992, en Bermudas, la sociedad The Society for Better Education, con asesoría de Appleby.



Para 1994 se le sumaba la International Volunteer Services para gestionar los ingresos por su sistema educativo.



Se calculaba un flujo de 300 millones de dólares de ingresos, dinero que, según la investigación, alimentaba el fondo fiducidiario Ecyph Limited, con sede en las Islas Británicas.