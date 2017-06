Lección en Edomex: los egos acaban con la izquierda; Mancera

CIUDAD DE MÉXICO.- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera consideró las elecciones en el Estado de México mostraron que los egos están acabando con la izquierda, por lo que convocó los dirigentes de la izquierda, entre ellos a Andrés Manuel López Obrador a comenzar a construir no una “alianza simplista” en favor de alguien, sino de un proyecto: “Ése es el punto. En el momento que dejes a un lado todo esto (egos) y de verdad se construya algo en favor de México, todo mundo podría estar convocado, sería algo que nunca ha sucedido y eso sería muy bueno”.



Recordó que durante la campaña se hizo un llamado al dirigente nacional de Morena para realizar una alianza, pero la rechazó: “el PRD le hizo el llamado a López Obrador, yo creo que Juan Zepeda demostró que es un gran candidato, Juan Zepeda demostró en todo momento; entonces, el día que se pueda llegar a un acuerdo todo mundo está convocado”.



Entrevistado luego de encabezar, los festejos del Día Mundial del Medio Ambiente, rechazó los protagonismos al establecer que “Si se consigue crear ese proyecto todo mundo estaría convocado ¿Quién lo encabece? Eso es una cosa que después se puede resolver; pero lo primero a lo que tiene que renunciar es a no necesariamente ser tú la figura protagónica de ese proyecto y eso es lo que no se ha podido alcanzar”.



Por otra parte, llamó a los dirigentes de los partidos a no convocar a la violencia para no tener expresiones inadecuadas que luego afectan a la capital: “El llamado que hoy estoy haciendo es, por supuesto, a Alejandra Barrales, a Ricardo Anaya, a López Obrador, a todos los líderes de los partidos para que esta elección, los resultados finales, se resuelvan a través de las instituciones y obviamente, la ciudad de México estará atenta”.



Mancera Espinosa se felicitó la labor del candidato a la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda, pues hizo un trabajo muy importante por lo que se refiere al PRD. “Yo lo decía ayer en un tweet que esta elección nos deja mucho más claro, para lo que viene, para 2018, la necesidad de construir un proyecto que sea un proyecto de convocatoria amplia, que no se piense solamente en la solución simplista de las alianzas, sino que se piense en la convocatoria en donde todos y cada uno de los participantes estén incluidos”.