Las elecciones no se ganan con encuestas: Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO.- Las elecciones no se ganan con encuestas, sino con los votos de los ciudadanos, aseveró el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.



En el Alcazar del Castillo de Chapultepec, el mandatario clausuró el Sexto Foro Nacional “Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos más Policías”, organizado por Ciudadanos por una Causa en Común.



En este marco, el Ejecutivo pidió a la sociedad civil no sólo criticar y hacer “bullying” a las policías sino también reconocer a los cuerpos policíacos, sobre todo, dijo, cuando las cosas se hacen bien en materia de seguridad.



En abono de los cuerpos policiacos, el mandatario aseguró que, en el caso de la Policía Federal y la Gendarmería han sido bien calificadas por las encuestas de opinión.



“Las encuestas no pueden convertirse en indicadores objetivos y reales. Las encuestas son un elemento para la toma de decisiones. Las encuestas mismas califican hoy de buena forma a la Policía Federal y a la Gendarmería, tienen una mejor evaluación.



“Pero no puede ser la encuesta porque no es un mecanismos poco objetivo para conocer realmente las condiciones de seguridad. Es como suponer que una elección se ganara por encuestas y no por votos ciudadano”, dijo.