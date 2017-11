Larry Rubin llama a México a actualizar sistema fiscal

CIUDAD DE MÉXICO.- Larry Rubin, presidente de la American Society of México, hizo un llamado al Gobierno mexicano para actualizar su sistema fiscal ante la reforma fiscal que se discute en Estados Unidos, que busca reducir la tasa impositiva del 35 al 20 por ciento.



En conferencia de prensa, el representante de la comunidad americana en México explicó que al reducir la tasa, Estados Unidos conseguirá ser más competitivo y atraer mayor inversión, ante ello, y en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), recomendó hacer una reforma con reducciones similares para ser competitivo.



"Creemos que la tasa debe ser similar si no es que igual que la de Estados Unidos, del 20 por ciento, ambos países deben trabajar para lograr crecer los flujos de inversión", señaló.



Respecto a la quinta ronda de negociaciones del TLCAN, que se realizará del 15 al 21 de noviembre en la Ciudad de México, Rubin confió en que se logren acuerdos sobre reglas de origen y que ante la confianza del sector empresarial de Estados Unidos en el acuerdo firmado en 1994, la negociación podría concluir en el primer trimestre de 2018.



Explicó que en el Congreso estadounidense también trabaja en las reformas de salud y una migratoria, la cual tiene varios años de retraso.



Al respecto, señaló que un alivio para los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) se encuentra por completo en el Congreso, pero que para el 5 de marzo no hay una reforma, el presidente Donald Trump podría buscar extender el plazo de estancia de los dreamers.



Sobre el tema de seguridad, el representante de los republicanos en México aseguró que la Iniciativa Mérida ha logrado la colaboración de ambos países para combatir el narcotráfico, por lo que propuso extender las capacidades de este programa, en el cual Estados Unidos brinda recursos y capacitación al sector de seguridad mexicano.