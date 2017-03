Lanzan 'No seas Basurita, es tu Calle', campaña de concientización

Ante el grave problema relacionado con la generación de basura en la demarcación, donde se recogen mil 280 toneladas diarias, el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, encabezó el lanzamiento de una campaña inédita llamada: 'No Seas Basurita, es tu Calle' (#NoSeasBasurita, #YoSíSeparo), que con ilustraciones de moneros como 'El Chamuco', llegará a las calles de las 33 colonias.



“Es una campaña fuerte, pero también es muy fuerte el problema de la basura y por eso vamos a entrarle todos juntos, a intentar que el corazón de México tenga limpieza y sea digno”, dijo Monreal Ávila ante vecinos, dueños de establecimientos mercantiles, moneros participantes y trabajadores del área de Limpia de la delegación.

Al respecto, la directora general de Servicios Urbanos, Aliza Chelminsky, mencionó que es mucho más fuerte el hecho real de la gente tirando basura en la calle, de niños caminando hacia la escuela entre la insalubridad y el mal olor.



En relación a las caricaturas, que a través de posters y mantas serán distribuidos en distintos puntos de la demarcación, y que contienen imágenes de monumentos e inmuebles históricos señaló: “ver los monumentos emblemáticos llenos de basura debe cimbrarnos, porque si no esa realidad nos va a alcanzar”.



“No pudimos encontrar un mejor interlocutor que los moneros que saben captar la esencia y la realidad de un tema, para que los ciudadanos se sientan tocados y sorprendidos”, dijo Aliza Chelminsky.



En su oportunidad, Rafael Ángel Pineda, mejor conocido como 'Rapé', dijo en representación de los artistas que participan en la campaña: “La tarea que nos propusimos los moneros es decirnos a todos que no seamos basura, que no seamos basurita... aunque nos duela escucharlo, aunque nos parezca ofensivo, nosotros creemos que somos lo que hacemos”.



La campaña se llevará a espacios públicos y escuelas, donde las caricaturas se convertirán en cuadros vivientes, a través de un performance como el presentado en esta ocasión por un grupo de artistas, con el Monumento a la Independencia y la Victoria Alada.



Las acciones para combatir la problemática comenzaron desde el año pasado.



Monreal Ávila, destacó las acciones implementadas desde el año pasado, cuando se compraron seis camiones recolectores de 20 yardas, aparte de los que el Gobierno de la Ciudad proporcionó, así como los carritos eléctricos para la recolección, y la contratación de una empresa que atiende limpieza y áreas verdes en las secciones 2 y 3 de Tlatelolco.



“Lo ideal es que me reforzarán la planta de trabajadores que necesitan su base y su seguridad laboral”, expresó Ricardo Monreal, en relación a lo que definió como una lucha laboral para ellos.



Asimismo, señaló el esfuerzo para mantener limpios los 36 parques, plazas y camellones más visitados de la demarcación, acción que se espera ampliar, debido a que se cuenta con 130 espacios públicos en total.



Reconoció otras acciones como la cuadrilla de 'Mujeres en Acción', que realiza barridos en áreas críticas, la implementación de un programa de recolección nocturna en tiros a cielo abierto, que operan de las 10 de la noche a las 5 de la mañana en varias colonias de la delegación. “Este año ampliaremos el programa a todas las colonias para que los ciudadanos despierten con calles limpias”, mencionó.



“Hemos dotado a 124 escuelas de contenedores y se les imparten pláticas de separación a sus alumnos, se visitan a los establecimientos mercantiles para recalcarles su responsabilidad, como es la contratación de un servicio de recolección industrial. De estos establecimientos se han visitado a mil 600 para reiterarles sus obligaciones por ley”, mencionó el Jefe Delegacional.



"Cuando la recibimos era la más sucia de las 16 demarcaciones, hoy tenemos que lograr que (Cuauhtémoc) sea el corazón de México, la más limpia y la más digna," finalizó.

