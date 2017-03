La Sedena no debe confrontar ni rebajarse con AMLO: diputados

CIUDAD DE MÉXICO.- Legisladores federales del PRI, PAN, PRD y Morena llamaron a los altos mandos del Ejército Mexicano a “no rebajarse” ni “distraerse” con confrontaciones políticas con los partidos ni con personajes como Andrés Manuel López Obrador.



Entrevistado por El Financiero, el diputado priista por Oaxaca y militar retirado Carlos Sarabia, secretario de la Comisión de la Defensa, opinó que “no es el papel de la Sedena salir en su propia defensa; no debe rebajarse ni distraerse con señalamientos sin sustento de un loco por del poder, de alguien que ya no sabe ni lo que dice”.



La coordinadora de Morena en San Lázaro, Rocío Nahle, criticó que con el pronunciamiento que hizo la Sedena: “El Ejército busca meterse a la arena política y a la confrontación con los partidos, lo cual es un error. Da pena ajena”.



El diputado del PRD, Waldo Fernández, presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, alertó que el Ejército debe alejarse de la “tentación de confrontar a partidos y optar por la mesura para cuidar su imagen y no debilitarla”.



El diputado del PAN Jorge Ramos, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, opinó que “es un error que el Ejército se ponga al nivel de López Obrador y responderle a sus señalamientos”, pero es el resultado de que el gobierno tampoco defiende a los militares y ellos tienen que salir a defenderse.