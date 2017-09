La encuesta en la CDMX no ha debilitado a Morena: Sheinbaum

​Pese a las críticas que ha recibido Morena por la encuesta realizada en la Ciudad de México para elegir a su coordinador de organización, la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, dijo en La Silla Roja que los resultados que la acreditan como ganadora no dañan la credibilidad del partido.



“Morena tiene una percepción por encima de estos temas de disputa”, dijo. “A lo mejor se ha querido manejar que Morena es igual a otros partidos políticos y es un poco lo que quieren hacer ver, pero yo creo que el partido se fortalece”.



Sheinbaum señaló que Morena funciona como un partido para los ciudadanos y que por ello no ha cambiado la percepción que se tiene de él.



“En la medida en que Morena se fortalece como un instrumento para transformar la realidad, en ese momento la ciudadanía tiene una percepción distinta del partido”, comentó.



Agregó que los partidos políticos no deben centrarse en la búsqueda del poder, sino en la búsqueda del bien de las mayorías.



“Un partido político no es un fin en sí mismo, es un instrumento para transformar la realidad, no es hacer política por hacer política, ni ser político por ser político”, concluyó.



La delegada de Tlalpan hablará también sobre la negativa de Ricardo Monreal a aceptar los resultados de la encuesta y el panorama de Morena de camino a las elecciones de 2018.



