La detención de Borge no es un tema político: PGR

CIUDAD DE MÉXICO.- La detención de Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quinta Roo, “no es un tema político”, aseguró Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría Especial de Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR.



Dijo que la captura, que se anunció minutos después de que se reconoció el triunfo de Alfredo del Mazo a la gubernatura del Estado de México, se dio cuando el político mexicano abordaba un vuelo comercial a Paris, Francia.



“En materia penal los procedimientos y proceso se siguen de acuerdo con sus tiempos, no es un tema político, es una tema, como lo dije, que la detención se da en el momento en que él estaba próximo a abordar un avión”, aseguró.



En conferencia de prensa, el funcionario reveló que la investigación contra Borge está relacionada con la venta de 25 inmuebles que ya se recuperaron y que en su conjunto fueron valuados 5 mil millones de pesos.



“Estos sería la totalidad de inmuebles que están relacionados con la investigación, pero eso es solamente una parte”, dijo el Subprocurador ante representantes de los diversos medios de comunicación.



El funcionario señaló que una vez que se inició el proceso de extradición, como lo marca el acuerdo firmado entre México y Panamá, ahora lo que queda es esperar que corran los tiempos legales para que el mandatario sea traído a México.



“No es una cuestión de urgencia, es una cuestión de procedimiento establecido en la Ley, y de un convenio celebrado entre ambos países”, dijo el funcionario federal, quien dijo que ya se investiga si Borge recibió ayuda en su fuga.



“Es necesario agotar todo el procedimiento en cumplimiento al convenido; el tiempo que puede tardar es el establecido en las normas y procedimientos; los tiempos están regulados y no podemos brincarlos”, agregó.



Asimismo, dijo que punto clave en la captura fue buena comunicación llevada entre autoridades de ambos países; así como la colaboración en México de diversas instituciones, entre ellas la Secretaria de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.