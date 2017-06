La canciller de Maduro llama a México peligroso, fallido, violento... peligro

CIUDAD DE MÉXICO.- La canciller venezolana Delcy Rodríguez calificó las declaraciones hechas por su homólogo mexicano, Luis Videgaray, como “infames e inmorales, y llamó a nuestro país un “Estado fallido”.



A través de su cuenta de Twitter, escribió: “Venezuela rechaza infames e inmorales declaraciones de @LVidegaray que expresan su sumisión al país hegemón (sic) para que ampare su Estado fallido”.



Y es que el pasado martes, Videgaray señaló que la situación política en Venezuela ha escalado hasta el punto de mostrar rasgos “francamente autoritarios”, y que “hoy por hoy” en ese país no se vive una democracia, lo que provocó la dura reacción de la funcionaria del gobierno de Nicolás Maduro.



La venezolana realizó cinco comentarios en los que aseguró que en México se violan “grave y masivamente” los derechos humanos de su propio pueblo.



“Narcotráfico, asesinato de periodistas y violencia social convierten a México en uno de los países más peligrosos del mundo”, escribió la canciller.



Horas antes de que los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunieran en Washington para analizar la situación de Venezuela, la canciller rechazó la propuesta de Videgaray, de que la comunidad internacional debe mediar a través de canales diplomáticos.



Ante ello, la funcionaria venezolana criticó a México por la violación de derechos humanos y por no atender los problemas que hay en el interior, por lo cual lo llamó uno de los países más desiguales de América Latina.



“México es hoy uno de los países más desiguales de nuestra región, comprometiendo seriamente el buen funcionamiento de la democracia”, agregó en su red social para aludir directamente al canciller mexicano: “@LVidegaray pretende lo imposible: construir un muro entre nuestros pueblos, unidos por lazos históricos de dignidad indisolubles”.



La reacción de la canciller se da en medio de un incremento en la violencia entre opositores y manifestantes a favor del gobierno, enfrentamientos que han dejado al menos 60 muertos y que se han traducido en escasez de alimentos y medicamentos.



“A mí como mexicano no me gustaría que, si de pronto en México hay un atentado tan grave contra la democracia, se cancelaran elecciones, se desconociera al Poder Legislativo, se encarcela a los opositores, se utilicen los tribunales militares para enjuiciar a quienes marchan contra el gobierno. Si esto ocurriera en mi país, a mí no me gustaría que la comunidad internacional mostrara indiferencia y adoptara criterios de política exterior que le permitieran estar ausentes del tema”, sentenció Videgaray el martes en Miami.



Los mensajes lanzados por la funcionaria venezolana no pasaron desapercibidos por la embajada de Venezuela en México, que retuiteó sus comentarios.



Esto lo hizo un día después de que se diera a conocer que Morena, liderado por Andrés Manuel López Obrador, mostraba solidaridad y apoyo “irrestricto” a la Revolución Bolivariana, como lo publicó su sede diplomática en México en su cuenta de Twitter.