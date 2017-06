La cancha no es pareja para independientes: Ríos Piter

​Para el senador Armando Ríos Piter es necesario que los partidos reduzcan su gasto en campaña y que la Fepade funcione como un verdadero árbitro en las irregularidades electorales.



“Es muy temprano para que la Fepade pueda tomar acción”, señaló Ríos Piter, “hemos tenido una autoridad que como no le hemos exigido ese tipo de acciones y le tiene miedo a los partidos políticos pues no reacciona”.



Sobre el financiamiento a los partidos, el senador señaló que su presupuesto tiene como consecuencia que la cancha no sea pareja, aunque el financiamiento ciudadano podría ser un contrapeso.



“Nos estamos gastando la lana solamente para ver quién gobierna y peor aún, para que llegue a retroalimentar el ciclo de corrupción e impunidad”, señaló.



Estos fueron algunos de los temas que Armando Ríos Piter abordó con miras a las elecciones de 2018.



