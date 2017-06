No soy pitoniso, pero no habrá alternancia en Coahuila: Moreira

SALTILLO.- En Coahuila no habrá alternancia gubernamental porque el PAN no ganará la contienda de este 4 de junio, aseguró Humberto Moreira Valdés, aspirante a una diputación plurinominal por el Partido Joven.



Al acudir a emitir su voto en la elección local, aseguró que tiene mucha experiencia en el tema electoral, por lo que, sin ser “pitoniso”, puede asegurar que el blanquiazul no tiene oportunidad de triunfo.



Para el exgobernador coahuilense, los comicios locales que se celebran este año también serán un referente de lo que le espera a las diferentes fuerzas políticas en las elecciones federales y estatales del año próximo.



“No soy pitoniso, pero las elecciones de hoy serán un referente para lo que pase en 2018”, manifestó.



También recordó que cuando encabezó el Revolucionario Institucional enfrentó las mismas elecciones locales en 2011 y dejó buenas cuentas, por lo que aseveró que si el actual presidente nacional priista, Enrique Ochoa Reza, no cumple con los resultados prometidos, tendría que renunciar al cargo.



“El PRI en ese entonces no era gobierno, era oposición y tenía mayores dificultades para entregar los triunfos que yo entregué al partido, entonces en la noche estaré viendo y seguramente (Ochoa Reza) saldrá diciendo como en aquel entonces que ganamos con 62 por ciento Estado de México, 62 por ciento Coahuila, que ganamos por una gran diferencia Nayarit y que ganamos los municipios de Hidalgo.



“Si (el dirigente del PRI) no da los resultados que yo di, tendrá que dar cuentas al priismo del fracaso, y si no entrega buenos resultados, un gran político como Manlio Fabio Beltrones, que tenía todos los derechos para participar, que no tuvo ninguna culpa de los resultados electorales posteriores, renunció; si hoy no da resultados, Enrique Ochoa tendrá que irse”, aseveró.



En lo que se refiere a su expulsión del PRI, Moreira Valdés precisó que no ha recibido notificación alguna, por lo que posteriormente espera poder aclarar el tema.



“A mí, oficialmente no me han notificado nada. Esperé que llegara alguna notificación oficial y todo fue a través de los medios”, indicó.



Respecto a la participación del magisterio en las elecciones de este domingo, puntualizó que los maestros participan de manera libre y aseguró que no existe modo de que Elba Esther Gordillo haya operado en los comicios.