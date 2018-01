Juez rechaza sobreseer proceso penal contra exvocera de Javier Duarte

PANHO VIEJO.- Un juez de control desechó la solicitud de sobreseimiento del proceso penal que se le imputa a la ex coordinadora de Comunicación Social del gobierno de Veracruz María Gina N durante la administración de Javier Duarte de Ochoa. Además, adelantó su audiencia intermedia para la tarde de este miércoles.



La defensa de la ex funcionaria estatal solicitó una audiencia de sobreseimiento de la causa penal 110/2017 debido a que el Poder Judicial del Estado debió notificar a la imputada que la Fiscalía del Estado terminó las investigaciones complementarias que venía realizando durante los seis meses acordados, desde el 15 de diciembre de 2017.



Sin embargo, se le notificó hasta el pasado 12 de enero, lo cual fue catalogado por la defensa como irregularidades en el proceso.



En dicha audiencia, el abogado defensor pidió que se presente el libro de los ingresos que se registraron durante el periodo vacacional de diciembre y enero.



Solicitó también que acuda la secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, así como la subdirectora de Recursos Humanos de esa instancia para que detallen el porqué no se notificó a tiempo a la imputada; y que se vuelva a citar, por tercera ocasión, al actual coordinador de Comunicación Social del gobierno del Estado, Elías Assad Danini.



La jueza de control determinó programar la audiencia intermedia para este miércoles a las cinco de la tarde; esto a pesar de que el abogado defensor presentó un recurso de revocación para dicha resolución, el cual fue desechado.



La jueza detalló que la audiencia intermedia debe realizarse, 30 días como mínimo y 40 como máximo, después de que la Fiscalía del Estado entregue la acusación que resulte luego de la investigación complementaria, lo que se denomina saneamiento oficioso.



Dicha audiencia estaba programada para el 15 de febrero, pero la jueza determinó el cambio de la fecha.



Cabe mencionar que la Fiscalía de Veracruz entregó la acusación desde el pasado 15 de diciembre, sin embargo, la notificación de la misma llegó hasta el 12 de enero, por lo que la defensa solicitó una audiencia de sobreseimiento del proceso penal acusando irregularidades.