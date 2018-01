Juez ordena liberar a actor detenido por homicidio de edecán argentina

Un Juez de la Ciudad de México decidió no vincular a proceso al actor Alejandro Axel Arenas Reyes, detenido por la Procuraduría capitalina como presunto responsable del homicidio de Karen, una edecán argentina, ocurrido el 27 de diciembre pasado en hotel de la capital.



El juez consideró que la Procuraduría capitalina no aportó los elementos suficientes de prueba en su contra para iniciarle un proceso penal por la muerte de la joven extranjera, por lo que ordenó su inmediata libertad.



Durante una audiencia celebrada este lunes, la defensa de Arenas Reyes, encabezada por Emiliano Robles Gómez Mont, aportó una serie de elementos de prueba para demostrar que al momento del crimen el actor no estaba en México, sino en Medellín, Colombia, adonde acudió con su novia.



Según la documentación aportada por la defensa, Arenas Reyes salió del país el 25 de diciembre y regresó el 1 de enero, por lo que es imposible que él haya cometido el homicidio de la joven argentina.



Entre las pruebas que aportó la defensa está el pasaporte de Arenas Reyes sellado, así como diversos documentos, uno de ellos del Instituto Nacional de Migración (INM) en el que se registró la salida e ingreso del joven actor a México.



Ante esta decisión, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México manifiesta su “total respeto” a la resolución emitida por el representante del Poder Judicial de la capital.



“Esta institución actúa con apego a Derecho y en cumplimiento a los principios del sistema penal acusatorio, como el de contradicción, el de igualdad y el de lealtad, con respeto absoluto a los derechos humanos del aprehendido”, dijo.



Aseguró que dichos principios fueron observados por el Juez de Control, quien con los elementos presentados por el Ministerio Público obsequió la orden de aprehensión y calificó como legal su cumplimiento.



Mediante un comunicado, la dependencia que encabeza Edmundo Garrido aseguró que la continuará con las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y evitar la impunidad en el caso.



Karen fue encontrada sin vida el pasado 27 de diciembre en una habitación de un hotel ubicado en la colonia San Juan, delegación Benito Juárez, con un impacto en la cabeza.