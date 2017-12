Juez ordena a PGR quitar brazalete electrónico a Elba Esther Gordillo

Un juez federal del juzgado sexto de Distrito en Proceso Penales ordenó a la Procuraduría General de la República quitar el brazalete electrónico que Elba Esther Gordillo portaba en el tobillo para cumplir su condena en prisión domiciliaria, pues, según acusó la exlideresa magisterial, le causaba ansiedad en las noches y no podía dormir.



El juez argumentó que el brazalete -que funciona como una herramienta de monitoreo y localización- provocaba problemas emocionales a Gordillo. Si la PGR no cumplía con el dictamen del juzgado, tendría que pagar una multa.



Esta moción ya había sido solicitada por Gordillo, pero el juez décimo segundo de Distrito en Amparo negó la petición.



Ahora, el juez federal de Procesos Penales no sólo permitió que se le quitara el brazalete electrónico, sino que también recibiera visitas y llamadas telefónicas en su departamento en Polanco, al cual fue trasladada el 16 de diciembre pasado.