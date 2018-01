Investigan a coordinador de Morena en Oaxaca por desvío de 1,200 mdp

OAXACA.- El Coordinador Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Oaxaca, Salomón Jara Cruz, enfrenta una investigación por un desvío de recursos por el orden de los mil 200 millones de pesos; al momento no ha podido entregar la documentación comprobatoria de cuando fungía como Secretario de Desarrollo Agropecuario y Forestal con el exgobernador Gabino Cué Monteagudo.



Un informe de la Fiscalía Anticorrupcción de Oaxaca, indica que no se ha cerrado la indagatoria en contra de Jara Cruz; “aún no se cuenta con los documentos necesarios que justifiquen el uso y destino de al menos mil 200 millones de pesos, entregados a esa dependencia para la operación de programas de apoyo y tecnificación del campo oaxaqueño”.



La fuente, indica que el exfuncionario de Gabino Cué Monteagudo tampoco no ha entregado la documentación necesaria para comprobar el regreso de al menos 500 millones de pesos a la Federación, debido a que existieron subejercicios presupuestales sin justificación.



Además, se investiga el manejo de al menos 34 millones de pesos del programa denominado Almanza para el Campo que aterrizaron en las cuentas oficiales de la dependencia a cargo de Salomón Jara Cruz, que al no utilizarlos en los conceptos para los que fueron etiquetados, le fueron requeridos al exfuncionario y que solo devolvió por medio de depósitos en ventanilla bancaria un monto de 19 millones de pesos.



Los procedimientos de revisión no sólo han impedido que el exintegrante del gabinete aliancista encabezado por Gabino Cué, haya recibido un documento exhonerándolo de responsabilidades administrativas, sino que se haya turnado el expediente iniciado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que revise en el ámbito de su competencia el presunto desfalco, y en su caso, turne la carpeta a las autoridades correspondientes.