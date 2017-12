Interpondrán amparo contra 'fiscal carnal' de Graco

CUERNAVACA.- Ante la posibilidad de que Graco Ramírez, gobernador de Morelos, se blinde y ratifique por nueve años más a Javier Pérez Durón como titular de la Fiscalía General del Estado, la Barra de Abogados interpondrá un recurso de amparo para impedir que el sobrino político del mandatario se eternice en el cargo.



“Estamos regresando al tiempo de Porfirio Díaz, donde los cargos se eternizaban, primero (los diputados) exterminaron la revocación de mandato, que es único ejercicio de la sociedad para remover a los malos funcionarios, luego a los magistrados por 20 años y hoy vemos de nueva cuenta otra reforma constitucional a todas luces inmoral, innecesaria e inconstitucional”, dijo el vocero, Miguel Ángel Rossete Flores.



Lo anterior, después de que los diputados de la LIII Legislatura, en su mayoría del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aprobaron una reforma al artículo 79-B en donde se brinda autonomía a la Fiscalía General del Estado y se nombra a un titular, de una terna, por un periodo de nueve años.



Si bien, la reforma no designa automáticamente a Pérez Durón como fiscal general, sí le brinda la oportunidad de integrase a la misma y, lograr su permanencia con la tercera parte de los votos de los diputados, ya que el PRD tiene mayoría en el Congreso local.



“La Barra de Abogados expresa su desaprobación ante tal reforma constitucional que, por supuesto combatiremos por todos los medios legales como el juicio de amparo; asimismo hacemos un llamado a los ayuntamientos para que no aprueben esta reforma”, expresó.



Por otra parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Jorge Mátar Vargas consideró que, si bien observan resultados importantes en la gestión de Pérez Durón, no sería sano que forme parte de la terna que presentará el gobernador, pues este tipo de acciones se prestan a la opacidad.



“Es un tema que se puede prestar a muy malas interpretaciones, pero también el fiscal actual está en su derecho de aspirar por mantenerse en el cargo, nosotros tenemos que estar al pendiente de las formas (…) hay que ver de la terna quiénes también pueden ser piezas interesantes que puedan sacar adelanta la fiscalía, definitivamente sí se puede prestar a que es un blindaje por parte del gobernador”, dijo.



Insistió en que, aunque no es buena señal, que Graco Ramírez pretenda extender el periodo de su sobrino político en la FGE, Pérez Durón tiene el derecho de que sea ratificado.