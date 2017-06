Instituto electoral de Tlaxcala cerrará por falta de presupuesto

Los integrantes del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) frenarán las actividades ordinarias y permanentes del órgano electoral local ante la falta de recursos a partir del 30 de junio, lo que pondrá en riesgo el inicio del proceso electoral 2017-2018.



Lo anterior se debe a la negativa del Congreso y el Gobierno del Estado de aprobar al organismo una ampliación presupuestal por 34 millones 299 mil 862 pesos para poder operar del 30 de junio al mes de diciembre de este año.



De ese presupuesto, 30 millones 156 mil 330 serían destinados a actividades ordinarías y 4 millones 143 mil 532 pesos para el inicio del proceso electoral del próximo año en el que se elegirán a 25 diputados locales.



Al respecto, la presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Elizabeth Piedras Martínez, explicó que el Poder Legislativo local le presupuestó nueve millones 250 mil 262 pesos para 2017, monto que fue distribuido en las actividades correspondientes de los meses de enero a junio, con lo que lograron organizar el proceso electoral extraordinario en siete comunidades para elegir representantes populares.



Ante el cierre, la funcionaria informó que el 30 de junio vence el contrato laboral de los 41 empleados del instituto, mismo que no será reanudado porque no hay fondos para continuar con los pagos de los salarios de los trabajadores.



“Es obvio que no podemos obligar a las y los compañeros del instituto a quedarse con nosotros sino les garantizamos una remuneración digna por el trabajo que desempeñan, no obstante los consejeros seguiremos trabajando. En este momento somos 49 personas que estamos laborando en el ITE, incluyendo a los seis consejeros electorales, el Secretario Ejecutivo, y la Contralora, restamos a esas personas tenemos 41 que concluyen su contrato el 30 de junio”, expuso.



Piedras Martínez, agregó que esa situación ya es de conocimiento del Instituto Nacional Electoral (INE), que ha sido mediador con los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo locales para encontrar una alternativa de solución tomando en cuenta que se debe comenzar con el proceso electoral ordinario 2017-2018.



Agregó que los seis integrantes del Consejo General continuarán al frente del organismo electoral para cumplir con el periodo para el que fueron electos, de tres años que inició en septiembre de 2015, sin el goce de sueldo, así también laborarán el Secretario Ejecutivo y la Contralora General.