Insiste Javier Corral sobre la retención de recursos a Chihuahua 

CHIHUAHUA.- El interés por conocer “el balance de la investigación” que la Fiscalía de Chihuahua lleva en contra del exsecretario general adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez, es la única razón por la que mantienen retenidos los recursos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afirmó el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, en un comunicado.



El texto, señala que de nueva cuenta, la SHCP, al hacer un recuento de los recursos transferidos por concepto de Participaciones Federales y Aportaciones en 2017, “busca desviar la atención sobre el reclamo del gobierno estatal, ante el incumplimiento en tres de los cuatro convenios suscritos el 14 de diciembre pasado, por un monto de 780 millones de pesos.



Dicha postura, se emitió en respuesta a lo dictado por la dependencia federal en medios de la Ciudad de México, donde señala haber cumplido con los recursos aprobados para Chihuahua en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que otorgó incluso mayores recursos que el año anterior.



El documento dado a conocer por el gobierno de Javier Corral, detalla que el incremento en participaciones se explica por una mayor recaudación de impuestos federales, particularmente el asociado al precio de los combustibles, así como a la eficiencia del Estado en el aumento de sus ingresos propios.



Por lo que hace a las aportaciones, el incremento se da, debido a variaciones en diversos conceptos del gasto federal, particularmente salud y educación.



“Las aportaciones son recursos que no son de libre disposición para los gobiernos estatales, sino que tienen un destino específico establecido por el gobierno federal”, externó oficialmente el ente estatal.



El pasado domingo, Corral encabezó una reunión informativa a la que convocó a la población en general, donde dio a conocer una serie de medidas para obligar al gobierno de Enrique Peña Nieto a pagar el dinero acordado y a lograr la deportación del exgobernador César Duarte.



La expresión del pueblo chihuahuense externada el domingo 14 de enero en la capital de la entidad, no puede ni debe ser soslayada por ninguna instancia de gobierno, menos aún por una que es fundamental para el funcionamiento del Estado Mexicano, como es la SCHP”, señaló.



Reiteró el llamado a la SHCP, “a no supeditar la entrega oportuna de recursos, ordinarios y extraordinarios, al desenlace de las investigaciones en curso”.