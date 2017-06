Inicia la etapa de reconstrucción política en Coahuila: Riquelme

El gobernador electo de Coahuila, Miguel Riquelme, aseguró que una vez que fue superado el proceso electoral local, comenzará una etapa de reconstrucción política para generar los acuerdos necesarios por la entidad.



Tras recibir su constancia de mayoría, aseguró que comprendió el mensaje de los electores, por lo que encabezará una administración transparente en el manejo de los recursos e impedirá el regreso de los delincuentes a la entidad.



“Entendimos el mensaje de los electores en las urnas y ese mensaje es muy claro, la gente busca la transparencia necesaria del próximo gobierno para la tranquilidad del manejo de los recursos públicos. Que Coahuila no detenga su marcha, que Coahuila siga siendo un estado seguro, lo mío no fue un slogan, reitero mi convicción de que no voy a permitir el regreso de los delincuentes”, manifestó.





En conferencia de prensa en las instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), el priista expresó que es momento de buscar consensos, por lo que llamó a todos los actores políticos a la reconciliación y a la unidad para dar gobernabilidad al estado.



Quien fuera el abanderado de la coalición "Por un Coahuila Seguro" adelantó que en los próximos días buscará agradecer a quienes lo respaldaron con su voto para la gubernatura, pero también recorrerá el estado para ganar la confianza de quienes eligieron otra opción y de quienes ni siquiera acudieron a las urnas.



El gobernador electo aseguró a los empresarios que mantendrá los proyectos que detonen el desarrollo económico en la entidad: “Todo sigue en pie; Miguel Riquelme va a respetar todo lo que haya generado una buena expectativa en las políticas públicas de desarrollo económico y generación de empleo”, manifestó.



A las 19 horas de este domingo, el PRI tiene programado un evento para festejar el triunfo de Riquelme en el estadio de los Saraperos de Saltillo, Francisco I. Madero.