INE prepara ajuste presupuestal por recorte

Tras el recorte presupuestal de 800 millones de pesos, el Instituto Nacional Electoral (INE) elaborará un proyecto de readecuación para ajustar los gastos, pero aseguró que no se pondrán en riesgo los comicios de 2018.



El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Presupuesto, reconoció que los cambios al presupuesto del Instituto representa un impacto muy importante, pues equivale a la instalación de 23 mil casillas, donde se estima una votación de 13.3 millones de ciudadanos.



“Es más, si nosotros elimináramos todos los proyectos que no tienen que ver con el proceso electoral, no nos alcanzan los 800 millones de pesos para reunir ese monto, 800 millones de pesos es un poco más de lo que hemos presupuestado para hacer toda la tarea de fiscalización el año que entra. Por eso se trata de un recorte muy alto. Si tomamos en cuenta los proyectos de proceso electoral implica el 10.4 por ciento de recorte sobre los recursos destinados sólo al proceso”, explicó.



Por ello, señaló que este mismo mes se hará el ajuste presupuestal en el que se adoptarán medidas inusuales y drásticas, pero que no implicarán la no instalación de casillas ni el recorte de personal.



Murayama comentó que la alternativa de solicitar una ampliación presupuestal no es la más viable, pero no descartó que en algún momento se pueda considerar.



“No queremos que esa sea la vía por la que deban transitar las autoridades electorales, deben de tener los recursos necesarios para desahogar su trabajo, y si no nos queda de otra, tal vez se consideraría, pero de entrada lo que estamos pensando es que en el mes de noviembre llevemos al Consejo General el proyecto de readecuación presupuestal con las disminuciones correspondientes, sobre las cuales están trabajando todas las áreas, revisando a la baja sus montos”, apuntó.