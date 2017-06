INE pide a candidatos a no declararse ganadores si no tienen elementos

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, llamó a los candidatos que participarán en las elecciones de este domingo, a ser responsables y no se declaren ganadores si no tienen los elementos, porque se enrarece el ambiente electoral.



Dejó en claro que la noche de la elección es un momento políticamente delicado, y hay que esperar a que la autoridad electoral salga a dar a conocer los conteos rápidos y después dar seguimiento a los PREPs.



“Es un llamado que hemos venido haciendo de manera reiterada, apelando a la responsabilidad de todos los actores políticos, de los partidos y de los candidatos”, expresó Córdova Vianello.



Por ello, dijo, hay que llamar a la responsabilidad para que quien no tiene elementos para declararse ganador, no lo haga, porque enrarece y enturbia el ambiente.





El presidente del INE dejó en claro que la noche de la elección es un momento políticamente delicado, para las sociedades y para la vida democrática de las cuatro entidades donde habrá elecciones.



Por eso hay que tomar la información con mucha atención, enfatizó Córdova Vianello en entrevista.



“Y lo digo sin medias tintas, los conteos rápidos que realizan las autoridades electorales, tienen una precisión y calidad estadística mucho mayor” que la de cualquier conteo rápido hecho por particulares.



Expuso que las llamadas encuestas de salida no son realizadas por la autoridad electoral, y tienen un grado de falibilidad, dado que el elector al salir de votar en la casilla, dice al encuestador el sentido de su voto, pero puede dar información falsa. “Son mecanismos poco confiables y más en los escenarios de elecciones competidas”. Indicó.



Por ello llamó a no caer en una guerra de declaraciones durante la jornada electoral, y en la noche llamar a la paciencia y diferenciar lo que es la información oficial y aquella poco confiable que no proviene de las fuentes electorales.



Córdova Vianello expresó además que en México existen cauces para poder impugnar los resultados electorales.



“Y es total y absolutamente legítimo que sean utilizados estos medios por los candidatos y partidos que estén inconformes con los resultados de una elección”, afirmó.



“Qué bueno que tenemos esos cauces que se conducen por una vía institucional”, reiteró el presidente consejero del INE.



Resaltó que en todas las democracias, las elecciones son eventos periódicos recurrentes y temporales, “quien gana, no gana todo para siempre; y quien pierde, no pierde todo para siempre”.