INE ordena eliminar Meade a nombre de coalición 

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el registro de la coalición conformada por PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, pero confirmó que deberá eliminar el nombre de su precandidato presidencial, José Antonio Meade, para no generar inequidad en la contienda.



El Consejo General avaló el registro de la coalición que además del precandidato presidencial postulará candidatos en 32 fórmulas al Senado y 133 fórmulas a San Lázaro y fijó un plazo de 10 días para que modifique el nombre de “Meade Ciudadano por México”.



La decisión fue respaldada por nueve de los 11 consejeros; los dos que no apoyaron la resolución final de la autoridad electoral fueron Marco Antonio Baños y Enrique Andrade.



Las representaciones del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, rechazaron la conclusión de los consejeros electorales, pues advirtieron que se trataba de un exceso.



La priista Claudia Pastor aseveró que el Instituto vulnera el principio de certeza, debido a que la ley no establece regulación alguna sobre los nombres de las coaliciones: “Es una interpretación al principio de equidad por encima del principio de legalidad”, subrayó.



En el mismo sentido se expresaron los representantes del Partido Verde, Jorge Herrera, y Nueva Alianza, Marco Alberto Macías, quienes acusaron que el INE excedió sus facultades.



No obstante, el consejero presidente puntualizó que los partidos políticos no son particulares, por lo que “no es aplicable el argumento de que si no está prohibido, está permitido”.



El consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos insistió que “de autorizarse la denominación de la coalición, se traduciría en una sobreexposición del apellido del precandidato o candidato a la Presidencia de la República y la equidad de la contienda también se vería violentada en relación al acceso a tiempos en radio y televisión, y en consecuencia, repercute en la fiscalización de los recursos”.



El plazo de 10 días para que cambien el nombre de la coalición correrá a partir de que los partidos sean notificados oficialmente.