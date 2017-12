INE no pedirá pruebas antidoping a candidatos

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) no pedirá más requerimientos a los candidatos de los que se establecen la ley, como los exámenes antidoping.



Así lo aclaró el consejero presidente Lorenzo Córdova, quien se refirió a la propuesta del precandidato presidencial priista José Antonio Meade para que los aspirantes se sometan a este tipo de exámenes médicos.



“Los únicos requisitos que el INE vigilará son los que están establecidos en la ley, entre otras cosas porque hay criterios jurisprudenciales, previamente establecidos y que están vigentes en el sentido de que no se puede exigir en el uso de un derecho ciudadano ningún requisito que no está establecido en la legislación”, manifestó.



En el mismo sentido se expresó el consejero Marco Antonio Baños, quien indicó que si bien los precandidatos tienen la libertad de hacer o no dicho examen, eso no impactará en el registro de las candidaturas.



“Nosotros no podemos hacernos responsables de aplicar pruebas toxicológicas a los precandidatos, no es competencia del Instituto, no está dentro de los requisitos ni para que se solicite su registro ni para aprobar el propio en el momento que corresponda”, explicó.



Córdova recordó que en marzo conocerá de los registros de los candidatos y aprobará las candidaturas para, en el caso de los que buscarán la Presidencia, comiencen campañas el 30 de marzo.