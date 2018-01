INE identifica a 24 independientes que simularon credenciales

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) identificó que de 65 aspirantes independientes a diputaciones federales que registraron las firmas para obtener su registro, en 24 casos se identificaron irregularidades, como la simulación de 98 mil credenciales.

En conferencia de prensa, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina; el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Ballados, y el del Registro Federal de Electores, René Miranda, dieron a conocer que además del procedimiento ordinario sancionador que se abrió para indagar si se cometió algún ilícito, el sábado pasado se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).



Ballados detalló que al hacer la revisión de 64 casos (uno lo entregó en papel), 24 aspirantes registraron diversas inconsistencias al enviar en sus apoyos simulaciones de su credencial para votar, fotocopias de las credenciales y credenciales inválidas, que incluyeron desde licencias de manejo hasta tarjetas de descuento.



Indicó que a estos 24 aspirantes se suman otros cuatro que si bien no reunieron requisitos para hacer una revisión total de sus apoyos, su margen de apoyos infiere que al hacer la revisión total puede estar en riesgo su registro: “tenemos 28 casos en donde la autoridad está revisando la totalidad de los apoyos”, precisó.



Detallaron que de los registros revisados en la aplicación se identificaron 96 mil formatos de credenciales que se utilizaron entre 2008 y 2013 (Tipo C) y otros dos mil 500 que tenían otros formatos, a partir de los cuales de elaboraron credenciales en los que se incorporaron datos válidos.



Refirieron que entre el grupo de 24 aspirantes, “hay quienes tienen hasta 99 por ciento de universo de credenciales capturadas” en ese tipo de formatos e identificaron que la simulación de credenciales se encontró principalmente en la Ciudad de México.



Aunque consideraron que era algo preocupante, dijeron que todavía no se puede hablar de tráfico de datos del padrón electoral o de la lista nominal debido a que los datos pueden provenir de diferentes fuentes, además de que rechazaron que se trate de falsificaciones de credenciales de elector.



“Algunos de los datos que son efectivamente válidos, no necesariamente provienen de un padrón electoral de un listado nominal y hemos encontrado indicios de listados que pueden provenir de fuentes”, subrayó Edmundo Jacobo Molina.