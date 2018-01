INE avala nombre de la coalición Todos por México

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la modificación del nombre de la coalición conformada por PRI, Partido Verde y Nueva Alianza denominada Todos por México.

​

El Consejo General avaló la modificación al convenio de la coalición que originalmente se llamaba Meade Ciudadano por México.



Los consejeros electorales aprobaron el proyecto que previamente había sido respaldado en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, debido a que la denominación ya no contiene el nombre del precandidato presidencial José Antonio Meade, motivo por el que originalmente se había rechazado.



“La nueva denominación de la coalición no contiene ninguno de los elementos por los que inicialmente se negó la denominación”, destacó el consejero Benito Nacif, quien preside la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.



Explicó que además de que no contiene el nombre o apellido del precandidato presidencial, “se trata de una denominación que distingue de otras coaliciones que ya cuentan con registro para contender en el proceso electoral federal 2017-2018”.



La coalición Todos por México postula además del candidato presidencial a los que corresponden a 32 fórmulas del Senado y 133 a diputaciones federales de mayoría.



El Consejo General del INE ya había autorizado la conformación de la coalición del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, por lo que sólo estaba pendiente que se modificara el convenio en lo respectivo al nombre, cuya modificación hicieron los partidos desde el pasado lunes 15 de enero.